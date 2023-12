Famila in versione Europa: vittoria-thrilling in Polonia sulla tripla di capitan Sottana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Altalena continua, sia di emozioni sia nei punteggi parziali, quando si parla di Beretta Famila Schio impegnato in Euroleague Woman. Il “luna park” orange regala la seconda vittoria consecutiva (sette giorni prima quella casalinga sul Valencia per 77-72) nel gruppo A continentale del basket femminile, fondamentale in ottica playoff. Un successo esterno che arriva da Lublino, in Polonia, grazie al canestro da tre punti siglato da capitan Sottana sul 67 pari.

Il tabellone recita 67-70, con esultanza e insieme sospiro di sollievo per le atlete di coach Dikaioulakos, orfane anche ieri sera di due pedine di spessore come Guirantes e Juhasz e messe alla prova anche dal viaggio aereo Schio-Sicilia-Lublino affrontato in poche ore. Un tour de force del calendario di serie A1 ed Euroleague che sta sfiancando il quintetto di Schio in questa fase centrale della stagione sportiva.

Una partita iniziata certo non sotto i migliori auspici per le vicentine ieri sera ospiti sul parquet dell’Azs Lublin, lente ad acclimatarsi nel palasport polacco e già sotto di 7 punti al termine del primo quarto (15-22) e percentuali al tiro sotto soglia. Va meglio nel secondo, con praticamente punteggio inverso che vale il +1 a metà duello a favore del Famila (40-39 a favore). Il trend ad appannaggio di capitana Sottana e compagne si consolida al rientro in pista, si “vola” poi sul +8, ma alla lunga il ritorno delle paladine di casa mette in crisi le scledensi, che segnano la miserie di 6 punti nei 9′ finali prima uno schema liberi la capitana italiana per la “tripla” decisiva, soluzione scelta premiata nonostante la serataccia dall’arco dei tre punti (9 tiri nella retina su 34 tentativi).

Vittoria con il magone, dunque, ma che ai fini della classifica vale come tutte le altre. Il quinto successo vale la “difesa” del 4° posto – è l’ultimo pass disponibile per accedere ai playoff per il titolo europeo per club – dopo il primo turno del girone di ritorno in cui hanno fatto centro tutte le migliori. Le turche campionesse in carica del Fenerbahce passeggiano a Valencia e mantengono l’imbattibilità (8 su 8), Miskolc non molla presa in terra d’Ungheria regolando Lione (70-64), brivido di Zaragoza che mantiene il podio sul fil di lana vincendo di un punto (69-68 sul Sepsi) in Romania.

Proprio le rumene saranno le prossime avversarie delle arancioni, la prossima settimana.

IL TABELLINO DEL MATCH

AZS UMCS Lublin–Beretta Famila Schio 67-70 (22-15, 39-40, 53-61)

AZS UMCS Lublin: Ziemborska 11, Zietara ne, Gustavsson 15, Burton 18, Shook 15, Fiszer 0, Ullmann 8, Adamczuk 0, Nassisi ne, Goszczynska ne, Jeziorna 0, Kuper ne.

Beretta Famila Schio: Bestagno 10, Sottana 9, Sivka 6, Verona 5, Crippa 6, Chagas ne, Parks 4, Keys 9, Penna 7, Reisingerova 14.