Funerale al Palaghiaccio per “Milo”, il papà-pizzaiolo morto nello schianto in moto

Non si placa lo sconcerto che in questi giorni sta legando forse come non mai in passato le due comunità vicine di Arsiero e di Tonezza del Cimone, dopo aver patito la triste notizia della morte di Andrea Canale, il 40enne vicentino maestro pizzaiolo e istruttore per chi si affaccia a questa professione. In attesa dello sblocco delle procedure burocratiche, atteso per le prossime ore – il pm non ha richiesto l’autopsia sul corpo del motociclista -, è stato deciso che l’ultimo saluto sarà riservato in pubblico presso il Palaghiaccio di Tonezza, paese montano dove lo sfortunato papà viveva con la compagna e tre figli minori.

Si terrà giovedì alle 16, con una veglia di preghiera in programma la sera precedente alle 20. La tragedia risale alla scorsa settimana, alla data di mercoledì 25 agosto, intorno alle 21. Sulla provinciale che di fatto collega l’Altovicentino al Trentino la moto Honda con due persone a bordo – Andrea e Laura, una collaboratrice – era partita 200 metri prima dalla pizzeria da asporto di proprietà di Canale in direzione nord. Percorrevano il tratto rettilineo di via dei Longhi ancora nell’abitato di Arsiero quando si sono trovati di fronte una Mercedes C220, guidata da un 25enne del posto, che si stava immettendo in strada in retromarcia da un piccolo parcheggio attiguo al Bar Campagna.

Impossibile evitare l’ostacolo: lo scontro è stato violentissimo, con guidatore e passeggera sbalzati in malo modo sull’asfalto. Per il primo, riconosciuto in condizioni critiche sin dai soccorsi inviati dal Suem 118, si è cercato di accorciare i tempi trasportandolo all’ospedale di Santorso, salvo dirottare l’ambulanza e trasferire in codice rosso presso la rianimazione dove operano specialisti del San Bortolo di Vicenza, centro di riferimento per le lesioni cerebrali. Anche qui, purtroppo, non è stato possibile arginare i danni ormai letali, con la morte del 40enne dichiarata nel corso della notte, a poche ore dall’incidente. Per la donna ferita, invece, padovana di Vigonza e coetanea della vittima (L.P. le iniziali), si è deciso il trasferimento all’ospedale di Mestre. Le sue condizioni sarebbero migliorate rispetto alla serata dello scontro, ma non è certo che sia fuori pericolo.

Il funerale di Andrea si dovrebbe tenere entro il termine della settimana in corso. Tanti i messaggi di cordoglio e di affetto che si leggono nel web, e la processione di persone che si sono recate di fronte al locale “Gem Pizza” in via Europa, a due passi dalla stazione bus e dal palasport cittadino, per mostrare la propria vicinanza. Il pizzaiolo era benvoluto da tutti ad Arsiero, e in particolare da tanti giovani della Valle dell’Astico, tra i clienti affezionati e alcuni tra loro che avevano trovato un impiego proprio qui, visto che il titolare non lesinava di dare una mano a ragazzi e ragazze volonterosi con voglia di lavorare e guadagnarsi una paga di conseguenza.

Tutti loro, c’è da scommetterlo, saranno presenti a Tonezza del Cimone giovedì prossimo per un omaggio silenzioso e per l’ultimo addio. Tutti a ricordare “Milo”, questo il suo nomignolo con cui era conosciuto, con eventuali offerte in suo nome che la famiglia indica di riservare alla Fondazione “Città della Speranza”, per favorire la ricerca sulle malattie oncologiche in età infantile.