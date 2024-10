Domani Toni Capuozzo al Comunale chiude un Mav Festival da 30 mila presenze

Si è conclusa domenica 13 ottobre la kermesse del Mav Festival. Tre giorni di esposizione, eventi e buona cucina che hanno visto la partecipazione di oltre 25 mila persone, a cui vanno aggiunte le altre 5 mila presenti agli eventi collaterali del FuoriFestival (che hanno avuto per protagonisti Carlo Cottarelli, Sigfrido Ranucci e Tiziano Vescovi) e i workshop per gli studenti.

Questi ultimi quest’anno ha raggiunto numeri da record con oltre mille ragazzi e ragazze presenti in oltre trenta aziende. “Il coraggio di aver fatto un cambio di rotta è stato premiato – commenta il presidente del Mav Nerio Dalla Vecchia -. I dati parlano chiaro, è stato un successo. Un successo importante soprattutto in occasione del cinquantesimo. Un dato che mi ha particolarmente colpito è stata la presenza di oltre seicento bambini”.

Tutto esaurito per le tre le serate al padiglione eventi, venerdì con Virna Marangoni e la sua band, sabato per Gene Gnocchi e domenica con Mr Ping Pong. “Abbiamo elevato l’asticella anche per gli eventi, creando tre serate per tre target differenti” continua Dalla Vecchia.

La mostra che quest’anno ha ben delineato la sua nuova veste di fiera dell’altovicentino. Tra gli espositori, infatti, industriali, commercianti ed artigiani. “Tanti i commenti positivi degli espositori oltre a quelli di tanti imprenditori che vedono in questo Festival un’opportunità, non tanto per vendere, ma far vedere la forza che siamo. È sempre la squadra a vincere. Già stiamo guardando alla prossima edizione con l’obiettivo di rafforzare questa squadra, per poter affrontare le sfide future con forza e determinazione”. Domani 24 ottobre alle 20.30, con l’incontro al teatro comunale di Thiene del giornalista e inviato Toni Capuozzo che dialogherà del suo ultimo libro “Cos’è la Guerra” con il giornalista Diego Neri, si concluderà la cinquantesima edizione.