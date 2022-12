Torna a Thiene dopo due anni Natale di Fiaba: programma “condensato” per il maltempo previsto

Dopo due anni di assenza dovuti all’epidemia da Covid-19, torna – molto atteso – il Natale di Fiaba a Thiene. La manifestazione è prevista per il 3-4 e 10-11 dicembre, ma a causa delle condizioni meteo avverse previste, questo fine settimana l’evento sarà in forma ridotta.

La festa per le famiglie, realizzata dall’associazione Amici di Thiene in collaborazione con il Comune di Thiene e ConfCommercio Mandamento di Thiene, sarà domani e dopodomani limitata a Piazza Chilesotti con “Il Paese di Babbo Natale”, dove è stata allestita la casetta di Babbo Natale per la consegna delle letterine dei bambini, la grande Pesca della Speranza e il Chiosco caldo di Babbo Natale con delizie gastronomiche. La facciata di Palazzo Scalcerle sarà decorata con i cuori d’Avvento e anche piazza Ferrarin sarà allestita con addobbi, con la Natività galleggiante sulla fontana di Bacco e Arianna, con il Mondo di WinnieThe Pooh e la casetta di Biancaneve; le rotonde della città già da alcuni giorni sono adornate da originali creazioni a tema. Domani l’illuminazione dell’albero di Natale in piazza Ferrarin (rigorosamente con luci a led per risparmiare).

Nell’attesa di vivere pienamente il clima del noto evento del Natale thienese, va ricordato che proprio le fiabe, con i loro personaggi e i loro insegnamenti, sono il cuore della manifestazione: il centro storico di Thiene si trasforma infatti in un mondo incantato con i personaggi delle storie dell’infanzia che, in carne e ossa, danno loro sostanza. La manifestazione è giunta alla diciottesima edizione. L’appuntamento è il sabato falle 15 alle 19 e la domenica dalle 9,30 alle 19.

Fiabe, storie, Babbo Natale, e poi i personaggi: Winnie the Pooh nel suo albero, Heidi, Biancaneve con le frittelle delle dolci gnome. Personaggi si affiancheranno le storie raccontate dal Trovatore Cantastorie. Anche la città si è addobbata in vista di questi due weekend, con le rotatorie stradali, lungo le vie di accesso alla città, addobbate con nuove e originali creazioni frutto tutte del riciclo di materiali e che avvicinano in modo colorato alla magia della festa, mentre Thiene si trasforma in un borgo magico dove passeggiare tra atmosfere ovattate, animate da armonie e sorrisi: oltre 300 i personaggi delle fiabe che animeranno la festa.

Anche quest’anno, inoltre, domenica 11 dicembre Thiene ospiterà il sesto Raduno Interregionale Cosplayer “Thiene – Natale di Fiaba”: gli appassionati del costume provenienti da tutto il Triveneto si ritrovano a Thiene per unirsi ai personaggi del Natale di Fiaba per animare la grande festa dei bambini. Sempre domenica 11, alle ore 18.30 in Piazza Chilesotti, a suggellare l’impegno di Natale di Fiaba per la “Città della Speranza” verrà consegnato il contributo alla Fondazione cui il Comune di Thiene è gemellato.

«Natale di Fiaba è la manifestazione che caratterizza la nostra città in questo periodo dell’anno e, con grande piacere, siamo lieti di riproporla. L’invito rivolto a tutti è di partecipare per assaporare quanto saprà donare ai visitatori, in termini di gioia e di serenità, grazie all’inesauribile creatività degli Amici di Thiene – spiega il sindaco Giampi Michelusi –. Il ringraziamento è a tutti gli organizzatori e a quanti, nel tempo hanno fatto crescere l’evento e lo stanno portando avanti negli anni con determinazione e disponibilità».

«Questa è una delle manifestazioni di cui era particolarmente atteso il ritorno dopo il periodo di emergenza, soprattutto da parte delle famiglie, ma non solo – commenta l’assessora all’animazione del centro, Marina Maino – . L’amministrazione comunale plaude la tenacia e l’entusiasmo con cui gli Amici di Thiene hanno saputo rimettersi al lavoro, riallacciando pazientemente tutte le fila di questa trama meravigliosa che viene offerta alla città, intessuta di emozioni e di atmosfere ricche di fantasia. Ringrazio Bepi Restiglian e tutti i volontari per un impegno che regala all’intero territorio una tra le manifestazioni più amate».

«La caratteristica distintiva dell’evento – dichiara Bepi Restiglian, coordinatore della manifestazione – è quella di far rivivere le fiabe: l’unica manifestazione del territorio che non è un insieme di bamcarelle e mercatini». «Senza sinergia fra tutti la manifestazione non sarebbe possibile – aggiunge Renato Corrà a nome dei negozianti del centro -. Natale di Fiaba apre a tutti gli eventi successivi che la sinergia tra Comune, ConfCommercio e altre realtà del territorio sta organizzando per rivitalizzare e promuovere Thiene e il centro storico in particolare» .

Il programma e gli aggiornamenti sulla manifestazione sono disponibili sul sito del Comune di Thiene.