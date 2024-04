Trovato dai Carabinieri nei dintorni di casa dell’ex compagna nonostante il divieto: arrestato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha trasgredito al divieto di avvicinamento ad una donna – la sua ex compagna convivente – firmato da un giudice, ed è stato avvistato da una pattuglia Radiomobile dei Carabinieri di Thiene e arrestato. Il fatto risale a al week end scorso, reso noto oggi dal comando provinciale, dopo l’intervento dei militari dell’Arma che hanno trattenuto per una notte in una cella di sicurezza un cittadino straniero, di 53 anni residente a Cornedo Vicentino.

L’uomo sotto custodia, di cui non vengono per ora resi noti altri dati personali, in seguito ha affrontato l’udienza di convalida dell’arresto. Disposte come misure aggiuntive il divieto di dimora nel Comune di Thiene e l’obbligo di presentazione presso la caserma dell’Arma di Schio. Fondamentale, in ottica preventiva, il servizio di controllo del territorio da parte delle pattuglie dei “CC” in questo caso, non conoscendo le intenzioni dell’uomo.

L’altra sera si trovava a Thiene, nei pareggi del luogo dove ha il domicilio una donna con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale, in atteggiamento “sospetto” così come definito dalla nota dei Carabinieri della Compagnia thienese. Dopo essere stato avvicinato dai militari e indentificato, si è scoperto che il 53enne era gravato da una disposizione di un giudice che gli impediva tassativamente di avvicinarsi alla persona offesa – gli antefatti dettagliati di questo status non sono noti -, men che meno di trovarsi a poche decine di metri dall’abitazione dell’ex convivente.

Al termine delle verifiche di ritorno il 53enne era stato dunque arrestato in flagranza di reato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, celebrato presso il Tribunale di Vicenza.