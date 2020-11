Un albero di pero a simbolo dei nuovi nati nel 2020. Piantumato nel parco di Ca’ Pajella

Nel segno della tradizione, ma anche dell’attenzione per il verde pubblico e come simbolo di benvenuto per i bebè thienesi venuti al mondo nel corso dell’anno 2020, con ancora una “quarantina”, stavolta, di giorni, per accogliere altri neonati made in Thiene. Stavolta però si è dovuto rinunciare alla cerimonia pubblica e soprattutto alla consueta platea di bambini presenti in occasione della piantumazione di un albero di pero, in occasione della “Giornata Nazionale degli Alberi“.

Un appuntamento per l’Italia che ama il verde e la natura annuale che da tre edizioni anche il Comune ha deciso di abbracciare, mettendo a dimora una pianta in uno dei parchi cittadini. Nei giorni scorsi è toccato al Parco del Bersagliere, sito nel quartiere di Ca’ Pajella in via Tintoretto, accogliere il nuovo venuto al mondo del regno vegetale e inserirlo nel bel contesto oggetto di recente riqualificazione e inaugurato un mese fa.

Il giorno fissato per l’iniziativa su scala nazionale è stato sabato 21 novembre, con l’assessore all’Ecologia (e anche ai Lavori pubblici per quanto riguarda la recente riapertura del parco) Andrea Zorzan a rappresentare in corpo unico l’amministrazione comunale, la cittadinanza e i bimbi thienesi per rispettare il “patto verde” nonostante le priorità mutate in tempi di emergenza sanitaria. Niente cerimonie ufficiali, quindi, ma tempo di una foto ricordo per l’archivio e di “battezzare” il nuovo alberello.

“L’iniziativa è comunque visibile alla cittadinanza – scrive l’assessore a margine della piantumazione – grazie all’originale segnaletica che è stata apposta anche qui, come negli anni precedenti ai Giardini Al Bosco. Ricordo l’importanza degli alberi per l’ambiente e come la sostenibilità sia frutto anche di comportamenti quotidiani e di buone prassi domestiche, come rispettare la natura e osservare stili di vita ecologici. L’impegno all’equilibrio del patrimonio arboreo di Thiene – ricorda infine Zorzan – è uno degli obiettivi del Piano d’;azione per l’energia sostenibile che come amministrazione comunale stiamo attuando”.