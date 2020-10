Il Parco del Bersagliere “va di corsa”: restyling ok in Ca’ Pajella. Ora tocca al campetto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Bersaglio centrato in pieno al Parco del Bersagliere del quartiere thienese di Ca’ Pajella, restituito ai residenti della zona rifondato nei colori, nella cura e dopo un attento restyling garantendo l’accessibilità a tutti. E con un gradito tocco dei “tempi che furono” che tanto piaceranno prima di tutto a i nonni e poi ai bambini, con i giochi del mitico “Campanon” e dei “4 Cantoni” segnati.

Ieri mattina l’inaugurazione ufficiale, con tanto di taglio del nastro tricolore, con il sindaco Giovanni Casarotto e l’assessore Andrea Zorzan a illustrare le novità inserite nel piccolo angolo verde a fianco del campetto di via Tintoretto – che sarà oggetto in inverno di altri lavori di sistemazione – e il parroco di San Sebastiano don Andrea Battagin a benedire l’area dedicata ai bambini thienesi ma non solo.

Una storica porzione del quartiere riproposta dopo un’opera di riqualificazione urbana da 100 mila euro circa di costi, con l’installazione di giochi e giostrine inclusive ma anche di panchine a misura di carrozzina, al percorso adatto a persone ipovedenti e altri accorgimenti che lo renderanno accessibile a tutta la cittadinanza, abbattendo ogni barriera architettonica possibile. L’intervento s’inserisce nell’ambito di una serie di necessarie riconversioni in alcuni casi, e più in generale di ristrutturazioni e ammodernamenti di parchi cittadini come avvenuto ad esempio con i Giardini del Bosco e al Donatore.

Il Parco del Bersagliere è situato invece in via Tintoretto e s’incastona nell’area residenziale del quartiere su una superficie di circa 1.000 metri quadrati. I lavori erano iniziati la scorsa primavera, con particolare attenzione all’asfalto colorato di una tonalità di rosso ad alta visibilità, alla cancellata giocosa scorrevole che favorisce l’ingresso di mezzi per la manutenzione e, ovviamente, a tutti gli elementi ludici dedicati ai più piccoli. Non ultimo, da evidenziare l’intervento compiuto sulla vegetazione, piantumando nuovi alberi in sostituzione di quelli malati e potando quelli ad alto fusto che ancora godono di ottima forma, collocando infine due serie di siepi.

“Ora non ci resta che utilizzarlo – così esordisce nel suo intervento inaugurale Andrea Zorzan, assessore ai Lavori Pubblici-. Lo consegniamo al quartiere come un bene che è giusto che consideriate vostro, da rispettare e proteggere. Aggiungo che non solo l’occhio vuole la sua parte, ma attenzione è stata data anche e soprattutto alla sicurezza. La sistemazione dell’area è stata pensata per ammodernare e rendere a misura di bambino questo spazio ludico, sistemando e livellando il terreno in modo da eliminare gli ostacoli e le barriere architettoniche, visto che l’arredo e i giochi sono inclusivi. Abbiamo voluto riproporre a terra i giochi della tradizione e sarà un piacere vedere i nonni insegnare ai nipoti le semplici regole di divertimenti oggi quasi dimenticati. Seguirà a breve anche la manutenzione di tutta la rete par palloni del campo da calcio attiguo e la sistemazione del terreno”.

“Come amministrazione comunale abbiamo dato incentivo i questi due mandati al recupero delle aree verdi, per migliorarle o per inserire qualcosa di nuovo. Potenziando anche il numero di giostrine nei vari parchi e dando un messaggio alle famiglie thienesi, di stare all’area aperta quando possibile, e in sicurezza. Il prossimo intervento – conclude Casarotto – sarà infatti quello che interesserà il Parco Chilesotti, compreso tra via Rasa e l’omonima via in Conca, uno spazio importante e centrale che sarà anch’esso dato alla cittadinanza con un nuovo look.”