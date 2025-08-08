Un jet sfreccia sopra Rozzampia e atterra all’aeroporto Ferrarin: è la prima volta

Una moltitudine di sguardi all’insù dalle parti di Thiene poco prima di mezzogiorno di oggi, anche se solo gli occhi più aguzzi sono riusciti a distinguere il passaggio di un jet modello Soko G2 Galeb, il cui rombo invece si è percepito, nell’Altovicentino.

Con lo scalo – a tutti fli effetti da definire storico, in quanto risulta inedito – in atterraggio sulla pista in erba dell’aeroporto dedicato all’aviatore vicentino Arturo Ferrarin, sito in zona Rozzampia. Una volta scesi i due piloti si è celebrata la giornata inconsueta con foto ricordo e il benvenuto riservato loro (ma anche al bolide dei cieli) da amministratori della città e personale del “Ferrarin”.

Tutti onorati della visita speciale e anche ovviamente curiosi di vedere da vicino il velivolo di fabbricazione dell’ex Jugoslavia, per un evento concluso che fa da preludio alle imminenti celebrazioni – con la pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori a tornare sui cieli vicentini – di settembre. Tra i presenti all’accoglienza del proprietario e del pilota (ex Frecce Tricolori) italiano Antonino Vivona c’erano il sindaco Giampi Michelusi e il direttore dell’aeroporto Giovanni Gasparotto, insieme ad altri appassionati di volo che frequentano il complesso di Rozzampia.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.