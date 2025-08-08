Pallone d’Oro 2025, tanti del Psg nella lista dei 30 candidati. Donnarumma unico italiano

Sono stati svelati i 30 migliori giocatori al mondo della scorsa stagione che sono i candidati per la vittoria al Pallone d’Oro 2025, con la cerimonia che si terrà il 22 settembre a Parigi. Sono Dumfries, Dembelé, Donnarumma, Bellingham, Haaland, Doué, Guirassy, Kvara, Nuno Mendes, Joao Neves, Mbappé, McTominay, Lautaro Martinez, McAllister, Lewandowski, Kane, Hakimi, Gyokeres, Fabian Ruiz, Rice, Raphinha, Olise, Palmer, Pedri, Salah, Vinicius, Van Dijk, Yamal, Vitinha e Wirtz.

Spicca ovviamente la presenza massiccia di giocatori del Psg, squadra che ha dominato la scorsa stagione e che si contenderà il trofeo con Dembelé, Vitinha e Donnarumma su tutti. È quasi impossibile che il Pallone d’Oro vada a qualcuno all’infuori della squadra di Luis Enrique.

Gigio Donnarumma è anche l’unico italiano presente nella lista, mentre di “italiani”, intesi come giocatori della Serie A, figurano soltanto Dumfries e Lautaro dell’Inter e McTominay del Napoli. L’olandese nerazzurro è certamente un nome inaspettato, l’argentino torna in lista dopo il settimo posto della scorsa stagione, per lo scozzese invece un riconoscimento dopo la super stagione partenopea.