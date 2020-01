Un triplo salto nella storia con la Biblioteca Civica. La rassegna dal 1 febbraio al Fonato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una Storia con l’esse maiuscola, di quelle da raccontare, da cui attingere e imparare, e su cui riflettere per approfondire e, perchè no, crescere e migliorare. Sarà lei la protagonista dei tre appuntamenti proposti dalla Biblioteca Civica nell’ambito della rassegna “I sabati della storia” nel prossimo mese di febbraio. Tre pomeriggi con storici e appassionati di ricerca (inizio alle 17 per ciascuno dei tre eventi), che presenteranno le loro recenti pubblicazioni su aspetti particolari e di estremo interesse del nostro passato. Primo step con l’intreccio di musica popolare e storia veneta visti – e ascoltati – da una prospettiva inedita, con la Bandabrian presente nell’occasione.

“La rassegna – dichiara Maria Gabriella Strinati, assessore alla Cultura – è un’occasione da non perdere per l’originalità delle prospettive storiche che verranno offerte al vasto pubblico. I temi trattati spaziano in ambiti diversi, fornendo inusuali approcci che rendono la conoscenza storica ricca di stimoli e di saperi. E’ una proposta che può portare il pubblico a vivere la storia fuori dalle aule scolastiche ed universitarie, scoprendo il piacere di una nuova visione del presente”.

Il primo incontro in programma sabato 1 febbraio, ospitato nell’Auditorium “Fonato” in via Del Prete: Modesto Brian e Domenico Zamboni presenteranno “Crimini al suono di un violino: storie di musica popolare in una provincia veneta”, edito da Agorà Factory (2019). Il volume rappresenta il frutto di un lavoro di ricerca durato trent’anni, nel quale i due autori hanno raccolto musiche, canzoni e danze della musica popolare vicentina e veneta in un arco temporale che va dalla fine del Cinquecento ai nostri giorni.

L’opera è frutto di ricerche archivistiche e sul campo, condotte dagli autori presso gli archivi di Stato di Venezia, Vicenza e Padova, Bassano, quelli diocesani di Vicenza e Padova e in alcuni parrocchiali e privati. Materiale che emerge da processi, sentenze e lettere dei Rettori. Gli eventi musicali, descritti con vivezza di particolari, vengono raccontati attraverso una lente inconsueta, quella dei documenti d’ambito penale, mettendo in luce la fonte inusuale di notizie sui costumi e i caratteri del popolo veneto.

Si passerà dal Veneto alla città di Thiene con il secondo appuntamento in calendario, quello con Piergiuseppe Dal Santo che il 15 febbraio 2020, nella sala riunioni della Biblioteca Civica a Palazzo Cornaggia, presenta “Il Cholera a Thiene negli anni 1836, 1849, 1855”.

Conclusione sabato 22 febbraio con un “tuffo” storico nel mare Adriatico, Ospite Egidio Ivetic, con titolo dell’incontro “Storia dell’Adriatico. Un mare e la sua civiltà”.