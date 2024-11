Lacrime di gioia alla Casa di Riposo, l’albero delle “uncinette” è per i nonni

Quasi tre metri di albero con un diametro di poco inferiore al metro e mezzo e tanti riquadri colorati. E’ stata grande l’emozione e lo stupore nell’androne della Casa di Riposo “Casa Nostra” di Valdastico dove gli ospiti, dopo un riposino pomeridiano, sono stati accolti dalla maestosa installazione natalizia tutta cucita a mano per loro.

Un dono prezioso perché frutto di una una montagna di ore di paziente lavoro condite con tanto amore e generosità: protagoniste della missione pienamente riuscita, ancora una volta le “Donne all’arrembaggio”, animato gruppo in rosa nato con l’idea di supportare la comunità partecipando attivamente alla vita della stessa. “Abbiamo iniziato ancora la primavera scorsa – ammette Milly, una delle referenti del gruppo – organizzate in un bel gruppetto di uncinette in cui non è voluta essere di meno anche Gioia, 11 anni e la voglia di imparare un’arte da tramandare. L’idea di farne una creazione da regalare ai nonni della nostra Casa di Riposo è venuta quasi automatica, meritano tutto il nostro affetto e la nostra riconoscenza”.

Più di 1200 le mattonelle realizzate a mano – alcune scartate per tenere le migliori – e poi finalmente l’approdo, a fare bella mostra di sè, all’ingresso della struttura che dispone di 52 posti letto. Inevitabile la commozione tra le signore che hanno ricordato i tempi della gioventù, nei quali il ricamo e l’uncinetto univano generazioni di donne pronte a lasciare la famiglia d’origine per costruirsi un futuro. Palpabile la felicità di tutti i presenti per questo albero, simbolo delle feste natalizie dove il dono più bello è proprio quello della presenza, di un tempo dedicato, di un piccolo, grande gesto di attenzione. Di quel “ti ho pensato” che grazie alle arrembanti donne della valle, ha rallegrato un giorno finalmente speciale.