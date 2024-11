La sindaca Bevilacqua devolve 17 mila uro di risarcimento a favore del “Comune” dei ragazzi

Il Comune di Arzignano istituirà, sull’esempio di altri enti locali della provincia, il “suo” Comune dei Ragazzi. E questo grazie anche a un gesto di responsabilità da parte della sindaca Alessia Bevilacqua, che ha deciso di devolvere il risarcimento di 17 mila euro disposto da un giudice in seguito a uno spiacevole fatto personale – subì delle minacce – a favore di questa iniziativa di educazione civica rivolta agli alunni delle scuole cittadine.

Una proposta la cui originaria paternità viene oggi rivendicata dal consigliere comunale di minoranza Nicolò Sterle (Forza Italia), risalente all’ottobre 2020. Giunta all’approvazione formale della mozione presentata in assemblea, ma con iter poi rimasto solo sulla carta per varie vicissitudini, non ultima la pandemia che stravolse le normali attività amministrative, e non certo solo ad Arzignano.

A distanza di quattro anni e mezzo, in ogni caso, il Consiglio Comunale “junior” prenderà corpo e vita, dopo l’approvazione dei “senior” avvenuta martedì sera nella seduta di fine novembre. Riconoscendo i meriti della prima cittadina Bevilacqua, il 34enne Sterle ricorda come questa novità rappresenti “un organo attivo da anni in molte città che ha lo scopo di avvicinare le ragazze e i ragazzi all’istituzione Comunale e arricchire il loro senso civico, stimolandone magari un futuro impegno per la comunità. La mozione era l’esatta copia di quella già da me presentata e approvata all’unanimità nell’ottobre 2020, che non aveva poi avuto seguito per cause diverse. Nel corso della discussione è emersa la proposta del sindaco di Arzignano di incaricare l’assessore all’istruzione Mecenero ad individuare un soggetto professionale al fine di assistere l’amministrazione nella creazione del Consiglio Comunale dei ragazzi.”

L’istituzione del Consiglio dei Ragazzi presuppone anche un onere finanziario, del quale si è fatto carico direttamente Alessia Bevilacqua, devolvendo la somma ricevuta in seguito al noto fatto di cronaca che la vide come bersaglio di minacce. In Municipio giunse una busta con all’interno un proiettile, indirizzata alla sindaca. Le indagini portarono a individuare un 53enne arzignanese come “mittente”. “Ha messo a disposizione – continua Sterle nella nota inviata alla stampa locale – come finanziamento il risarcimento ricevuto dopo le minacce ricevute nel maggio 2023. Il tutto si è poi concretizzato in un emendamento approvato all’unanimità. Nella speranza che questa importante iniziativa, da sempre sostenuta da Anci Veneto del cui Consiglio faccio parte, possa finalmente trovare realizzazione ad Arzignano ringrazio il sindaco per l’indubbio gesto di generosità e attenzione verso la mia proposta“.