Scomparso un anziano fragile: ricerche in corso a San Pietro Valdastico

Dal qualche ora sono in corso a Valdastico le ricerche di un anziano di cui non si hanno notizie da ore.

L’uomo, di circa ottant’anni, sarebbe una persona fragile, sfuggita per pochi minuti alla vista dei familiari. Alcune telecamere private presenti in zona lo avrebbero ripreso mentre si allontana e hanno fornito informazioni utili per direzionare le ricerche.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al soccorso alpino di Arsiero, è operativo l’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Venezia. Si sta recando sul posto anche il vicesindaco Nicola Sella.

Aggiornamento ore 21.30.L’anziano è stato ritrovato. Sarebbe frastornato ma cosciente e senza particolari ferite: “Ringrazio tutta la macchina dei soccorsi che si è mobilitata con rapidità ed efficienza – ha dichiarato il vicesindaco Sella – un’ulteriore dimostrazione del valore del volontariato oltre che della straordinaria importanza sul territorio di sanitari e forze dell’ordine”.

Notizia in aggiornamento

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