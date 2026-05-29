Hockey su pista, lo scudetto è affare di famiglia: sfida tricolore Trissino-Bassano

Imbracciano le stecche e si preparano a calzare i pattini a rotelle ai piedi i protagonisti della finalissima scudetto 2025/2026 nell’hockey pista di A1, al via domenica al PalaDante di Trissino. Con una piacevolissima certezza: il titolo italiano messo in palio da qui a metà giugno sarà affare di famiglia esclusivo tra club vicentini: la Ubroker Bassano ha raggiunto l’Hockey Trissino al duello di finale, estromettendo Wasken Lodi, dopo che tre delle quattro semifinaliste qualificate erano “consorelle” vicentine.

Non accadeva dal 2009 di vedere la gloriosa franchigia giallorossa bassanese fino alla fine dei playoff per il tricolore, mentre si conferma una habitué l’armata bluceleste campione d’Italia in carica, leader in regular season tra le big di A1. A caccia ora del 5° titolo per la bacheca Trissino, del tris invece Bassano.

Al palasport di Ca’ Dolfin Bassano, nei giorni scorsi, è riuscito ad avere la meglio sul Lodi al termine di una sfida serrata fino all’ultimo assalto, vinta per 3-2 staccando così il pass per l’ultimo atto. Si è trattato dello spareggio “alla bella” di gara-5 in questo caso, con la serie che si conclusa proprio sul 3-2 per i giallorossi dopo un braccio di ferro estenuante che ha premiato il team guidato da Ale Bertolucci. Un match in meno, invece, nella contesa anche qui tutta vicentina e quasi a km zero tra Trissino e Why Sport Valdagno, conclusa poi sul 3-1 per i primi citati e con l’uscita di scena più che onorevole dei lanieri, giunti quarti a fine corsa di campionato. In Gara -4 successo esterno per 6-1 dei trissinesi. Annata d’oro per le vicentine dell’hockey pista indoor, insomma, ad eccezione dell’Hockey Breganze che ha chiuso all’ultimo posto e saluterà la categoria.

La serie di finale con in palio lo scudetto inizierà domenica alle 18 al PalaDante di Trissino, mentre Gara-2 si giocherà mercoledì (ore 20:45) al PalaBassano di Via Ca’ Dolfin. Via via si potrà arrivare fino al meglio delle cinque partite, in caso di equilibrio assoluto, con la data conclusiva del 14 giugno 2026 (eventuale fattore pista a favore dei detentori del titolo). Per Trissino si tratta del quinto approdo consecutivo all’ultimo atto, con tre allori conquistati su quattro in palio. Due sconfitte solamente in campionato per la favorita (66 punti), solo una in più per la Ubroker (61), quintetti che si sono confermati ai vertici anche nei playoff e si lanciano la sfida delle sfide.

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