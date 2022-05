De Peron e Vezzaro, una poltrona per due alle prossime elezioni amministrative

Si avvicinano le elezioni comunali, in programma il 12 giugno, per scegliere il nuovo sindaco. A Villaverla i candidati pronti a contendersi la fascia tricolore sono due: Enrico De Peron e Michele Vezzaro. Il comune, che conta poco più di 6mila abitanti di cui 5300 con diritto di voto, eleggerà il proprio primo cittadino in un’unica tornata elettorale. Il ballottaggio si renderebbe necessario solo in caso di perfetta parità di preferenze ricevute.

Il successore di Ruggero Gonzo sarà chiamato a dare nuova linfa alla cittadinanza, con due candidati giovani sia sulla carta d’identità che sui temi principali da affrontare una volta conquistata la poltrona da primo cittadino. Lo stesso attuale sindaco fa parte della lista civica “Per il nostro paese” che vede De Peron cercare il consenso dei propri cittadini. Per Michele Vezzaro, in lizza con la civica “Terra Comune-Vezzaro Sindaco

Villaverla Novoledo”, queste elezioni rappresentano una sorta di rivincita dopo aver tentato “lo sgambetto” a Gonzo nelle precedenti amministrative.

ENRICO DE PERON – E’ l’attuale Assessore all’ambiente, 35 anni, sposato e neo papà del piccolo Joele, è insegnante e laureato in agraria. Il candidato sindaco si presenta con la lista civica “Per il nostro paese” di cui fanno parte altri 4 consiglieri uscenti mentre gli altri 8 componenti della lista sono al primo impegno politico in un mix che De Peron dice essere fondamentale per tracciare le nuove linee guida amministrative. Tutte persone, dichiara lo stesso candidato sindaco che “conoscono la nostra realtà associativa, produttiva e di volontariato”. L’impegno proposto da De Peron è quello di proseguire sulla strada percorsa finora avendo, però, la capacità di guardare il futuro e rimanere al passo dei tempi. I candidati della lista sono: Cinzia Boscato, Luca Cariglia, Giovanni Carollo, Ottorino Colombo, Anita Cumerlato, Ruggero Gonzo, Nicola Lavarda, Sara Schizzarotto, Luciana Spiller, Marco Spinella, Cristian Tonello, e Silvia Zanin.

MICHELE VEZZARO – 44 anni, Laurea in giurisprudenza, è sposato e padre di due figli. Impegnato nel sociale, è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Filippi di Villaverla e Vicepresidente della Scuola Regina Pacis di Novoledo. Ha tra i punti principali del proprio programma elettore la cura dell’ambiente. Ha dato fondo alle energie per ripristinare il servizio dopo scuola del territorio che rendeva complicata la gestione dei bambini da parte delle famiglie e si è impegnato nella raccolta fondi per sostenere le difficoltà causate ai cittadini dalla pandemia. I candidati della lista sono: Elia Barbiero, Giada Bassan, Isaia Boscato, Enzo Comberlato, Monica Eburtini, Katia Mazzero, Alberto Pegoraro, Moreno Pendin, Mara Piatto, Nereo Schiavo, Alessandro Volpato, Massimo Zimbolani.