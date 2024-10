Frontale fra due auto: tre persone ferite

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Alle 23 di sabato 12 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via 25 Aprile a Villaverla per lo scontro frontale tra due auto: tre persone sono rimaste ferite.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal distaccamento volontario di Thiene, ha messo in sicurezza le due auto di cui una alimentata a Gpl, mentre i tre feriti (due uomini a bordo della Bmw e la donna della Fiat 500) sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la rimozione dei mezzi.