Frontale moto-auto, due persone in prognosi riservata

Grave incidente tra una moto e un’auto, dopo l’urto violento centauro e passeggero nello sbalzo dal mezzo hanno travolto un pedone, che il quel momento si trovava sul marciapiede. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 12 di oggi, 17 maggio, a Villaverla in via Sant’Antonio, sulla strada Provinciale 349. Il centauro e il pedone coinvolti sono tutt’ora ricoverati in codice rosso a seguito di traumi alla schiena e addominali, per entrambi la prognosi è riservata.

Sulle dinamiche del terribile schianto stanno ancora effettuando i rilievi gli agenti della polizia locale Nordest Vicentino. Dalle prime indiscrezioni, sembra che l’autovettura Fiat Punto, proveniente da Thiene, avesse iniziato la manovra di svolta a sinistra in via Pascoli, in quel momento dalla parte opposta sopraggiungeva una moto Ktm con due persone a bordo, l’impatto a quel punto è stato inevitabile.

A seguito della collisione, il conducente ed il passeggero del motociclo sono stati sbalzati dalla moto, investendo un pedone che non si è accorto di ciò che stava succedendo. Tra i primi a dare l’allarme, e prestare soccorso, il sindaco Gonzo, che ha immediatamente avvisato il Suem. Sul posto due ambulanze, delle quali una trasportava a Vicenza il passeggero del motociclo, mentre l’altra trasportava a Santorso il conducente del motociclo ed il pedone. L’intenso traffico veicolare ha subito gravi disagi in un tratto molto transitato a quell’ora. La circolazione è ripresa attorno alle 14 dopo che gli operatori di Sicurezza e Ambiente hanno provveduto alla pulizia del manto stradale.