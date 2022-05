Scivola sul sentiero del Pellegrino, 67enne soccorsa e trasportata in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Avevano approfittato della splendida giornata di sole e caldo per un’escursione in montagna, madre e figlia hanno raggiunto il Monte Baldo con l’intenzione di visitare il Santuario della Madonna della Corona. La donna 67enne di Lonigo ha, però, rischiato di scivolare mettendo il piede in fallo. L’incidente le ha causato un trauma alla caviglia impedendo alle due donne di risalire dall’incavo dove si trova la chiesa.

L’episodio è avvenuto attorno alle 11.30 di oggi, 17 maggio, quando la figlia ha allertato il soccorso alpino per richiedere l’intervento in aiuto alla madre ferita. Il primo soccorritore ha raggiunto la vittima dell’incidente sul sentiero del Pellegrino, dopo aver appurato le condizioni ha inviato le coordinate per essere raggiunto da rinforzi. La squadra è scesa da località Spiazzi, frazione di Caprino Veronese, fino a raggiungere l’infortunata.

Una volta immobilizzato il piede alla 67enne leonicena, l’escursionista è stata imbarellata e trasportata a monte, operazione che ha richiesto un certo impegno visto che si trovava a 150 metri di dislivello rispetto al punto dove si era appostata l’ambulanza, successivamente è stata accompagnata all’ospedale di Peschiera del Garda.