Girava in auto con tre dosi di eroina e un coltello a serramanico. Nei guai un 29enne

Una denuncia per porto abusivo di arma da taglio, una segnalazione in prefettura in qualità di assuntore di eroina e ritiro immediato della patente di guida. Questo il tris di “guai” in cui si è cacciato nella prima serata di ieri un giovane vicentino di 29 anni, residente a Sarcedo, incappato in un controllo da parte degli agenti di polizia locale Ne.Vi.

Avvenuto sabato intorno alle 19.20 a Villaverla, lungo la strada provinciale, in via Roma, durante il quale l’automobilista ha tradito uno stato di agitazione e nervosismo ingiustificati, tanto da insospettire gli operatori in servizio del consorzio. Al termine delle perquisizione della persona e dell’abitacolo, infatti, sono emerse tre dosi preconfezionate di eroina.

Il conducente ha rispettato l’ordine di fermata mentre da Vicenza saliva verso Thiene da solo nella sua auto, ma alla richiesta da parte degli agenti riguardo l’eventuale possesso di sostanze stupefacenti in un primo momento ha negato. Dopo aver inteso che una volta trasportato in comando sarebbe stato perquisito, aggravando la sua posizione, durante il tragitto il 29enne ha estratto dai pantaloni una bustina con dell’eroina all’interno di sua volontà. Consegnandola agli agenti.

Probabilmente credendo che le autorità si sarebbero “accontentate” mentre al contrario si è proceduto a una perlustrazione profonda dell’automobile, dove sono stati trovati altri due pacchettini della medesima tipologia di droga, oltre a un coltello a serramanico – modello sia da taglio che da punta – della misura di 21 centimetri tra lama e impugnatura. Gli agenti in servizio, dopo aver concluso la perquisizione complessiva, non avrebbero riscontrato elementi sufficienti per considerare il cittadino sarcedense un potenziale spacciatore, limitandosi alla segnalazione al Prefetto di Vicenza del nominativo che finirà nella lista dei tossicodipendenti noti del capoluogo e della provincia.

Come sopra accennato, all’automobilista oggetto di controllo è stata notificata la denuncia per il possesso ingiustificato dell’arma da taglio, e ritirata la patente in modalità automatica vista la presenza di sostanze stupefacenti. Per L.C. – sono state rese note le soli iniziali in quanto indagato in attesa di giudizio – sarà d’obbligo presentarsi al Tribunale di Vicenza per chiarire la sua posizione. Auspicando che nel frattempo la probabile dipendenza dall’eroina venga sconfitta dalla volontà di uscire in tempo da una strada assai pericolosa.