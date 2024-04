L’Amministrazione ci crede: scuola e famiglie unite contro i disturbi dell’apprendimento

Si è concluso il percorso formativo dedicato alle difficoltà di apprendimento e rivolto ai genitori dell’intero ciclo scolastico a partire dai 2 fino ai 14 anni, che ha visto coinvolte tutte le istituzioni scolastiche di Villaverla. Per loro, un ciclo di incontri organizzato e voluto dall’Amministrazione Comunale in sinergia con i docenti funzione strumentale DSA-BES e con il Dirigente Scolastico delle scuole primarie, oltre alla secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “C. Goldoni”: coinvolti anche l’asilo nido di Villaverla, le scuole materne Bambino Gesù e Regina Pacis per la fascia d’età prescolastica, fondamentale per il corretto sviluppo della crescita linguistica.

Un’idea nata accogliendo un disagio manifestato da alcuni genitori e coordinata grazie al supporto della docente Daniela Placenti: una richiesta di aiuto per i figli riconosciuti solo in età adolescenziale per disturbi specifici di apprendimento, dove proprio per la mancata tempestività di intervento, è stata più complessa l’azione correttiva.

“L’amministrazione ha voluto affrontare il problema in Consulta Istruzione – spiega l’assessore all’Istruzione e alla Cultura Sara Schizzarotto – un organo dove periodicamente scuole, asili e genitori si incontrato con i delegati per condividere proposte e progetti virtuosi. La scuola ha i mezzi, ma molte volte, purtroppo, i genitori non lo sanno e si trovano spaesati nell’affrontare i problemi e le difficoltà quotidiane che possono emergere quando in casa si hanno figli “certificati” DSA oppure con bisogni educativi speciali”.