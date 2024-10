Luca Rigoldi vince la sua “last dance” e lascia la boxe a 31 anni. “Sarò sempre un combattente”

Si è conclusa sabato sera con un successo sul ring e un’ovazione amica intorno a lui la carriera agonistica del pugile vicentino Luca Rigoldi, campione italiano ed europeo nelle categorie Supergallo e Piuma. Nell’ultimo incontro ufficiale ha battuto lo sfidante Sergio Gonzalez sulla pedana allestita nel palasport delle scuole di Villaverla, il paese dove Luca è cresciuto. Un’idea, abbinando all’evento sportivo quello benefico con l’associazione Stay Strong, nata dalla volontà di chiudere simbolicamente il cerchio, dal punto di partenza a quello di arrivo, per un atleta che ha deciso di lasciare i guantoni a soli 31 anni.

Ora si dedicherà al 100% a un nuovo percorso di vita e professionale. Tra i vari impegni, quello di delegato rappresentante – regionale ad oggi – nella federazione pugilistica, oltre ad essere da tempo istruttore di boxe in due palestre nel Vicentino – Dynami Boxe di Thiene e 268R di Vicenza – e apprezzato come formatore consulente nel campo del coaching. Ma, soprattutto quello un imprenditore di se stesso, un selfmademan come si direbbe in altri lidi.

Significativi sono più passaggi di una lettera affidata ai sociale del campione vicentino, che indirizza alla “nostalgia”. “Non sarà più il ring a definire chi sono – scrive Luca nel post scritto alla vigilia dell’ultimo duello sul ring – , ma la volontà e la passione che metterò nei tanti nuovi progetti che ho già in corso“. Un voler giocare d’anticipo, come in modo esplicito esprime thienese di residenza, spiegando tra una riga e l’altra i motivi per cui la scelta di lasciare l’agonismo rappresenta un passo indifferibile per lui, e su cui non si potrà fare retromarcia in futuro. “Questo addio al ring non è un passo indietro, ma l’inizio di una nuova fase, altrettanto intensa e stimolante“.

La vittoria di sabato sera nella palestra di casa presa in “prestito” per ospitare la serata di boxe vale come 33° successo su 37 incontri per Rigoldi, maturati in poco meno di 10 anni trascorsi a tirare pugni a sacchi ed avversari.