Schio Boxing Night: la boxe olimpica sotto le stelle arriva in Piazza Statuto

Un incontro tra sport, spettacolo e passione nella rinnovata Piazza Statuto: domenica 13 luglio, dalle 19 alle 22, il cuore di Schio ospiterà “Schio Boxing Night – La boxe sotto le stelle“, una serata all’aperto interamente dedicata alla boxe olimpica. Organizzato da A.S.D. Dynami assieme a Bar Garibaldi e patrocinato dal Comune di Schio, l’evento porterà sul ring atleti pronti a esibirsi in match ufficiali sotto il cielo estivo. Un’occasione aperta a tutti – ingresso libero – per scoprire da vicino uno sport che unisce tecnica, disciplina, rispetto e forza interiore.

Commenta l’assessore allo Sport, Aldo Munarini: “Siamo felici di ospitare un evento che promuove i valori dello sport e offre un’occasione unica per vivere il centro cittadino ed in particolare la rinnovata piazza Statuto in modo nuovo e coinvolgente. ‘Schio Boxing Night’ va oltre lo sport: è un momento di condivisione che unisce appassionati e curiosi in una cornice suggestiva, valorizzando il talento di atleti”.

“Crediamo in iniziative come questa – continua Munarini – che permette di far conoscere alla città anche la boxe, la nobile arte, vista spesso da chi non la conosce e la pratica come uno sport violento, che invece ha una storia che deriva dall’antica Grecia e che richiede, in chi la pratica, coraggio, velocità, intelligenza ma soprattutto rispetto dell’avversario.

“Sarà presente per questo – conclude l’assessore allo Sport – anche Luca Rigoldi ex campione Europeo e nostro testimonial di Città Europea dello sport, che si impegna da sempre per diffondere i valori intrinsechi in questa disciplina e portare lo sport come principale esempio di crescita per i cittadini che lo praticano”.

“L’idea di portare un evento pugilistico a Schio è nata dalla profonda volontà di condividere anche in territorio scledense la vera essenza di questo sport che tanto amiamo – spiega Vanessa Fere, vicepresidente dell’A.S.D Dynami -. L’obiettivo è presentare il pugilato nella sua accezione migliore, trasmettendo a tutti – specialmente ai giovani – i suoi autentici valori. Crediamo fermamente nella condivisione di buone prassi e il nostro intento primario è offrire ai nostri pugili l’opportunità di mettersi alla prova, esprimere il loro potenziale e ottenere il meritato riconoscimento”.

“Vedere un atleta – aggiunge Fere -, che si allena con quotidiano sacrificio, salire sul ring e dare il massimo, è per noi tutti una fonte di grande ispirazione e un giusto riconoscimento al nostro Tecnico e Responsabile Regionale Giovanile Juri Mosele, che dedica ogni giorno alla crescita di questi ragazzi e ragazze. È grazie a loro che quest’anno abbiamo ricevuto il riconoscimento dalla Federazione Pugilistica Italiana come quarta società veneta per tutte le attività e gli eventi sportivi organizzati e seconda per l’attività giovanile svolta nel 2024”.

“Questo evento – sottolinea in conclusione la vicepresidente dell’A.S.D. Dynami – non sarebbe stato possibile senza il prezioso supporto di molti: un ringraziamento speciale va all’amministrazione comunale e, in particolare, a Giacomo Zoppello del Bar Garibaldi, che ha creduto fortemente in questa iniziativa fin dal primo istante e ha collaborato attivamente alla sua realizzazione. Un sentito grazie anche a tutti i nostri sponsor e all’amico e atleta Ferruccio Talin, il cui contributo è stato fondamentale per concretizzare questo sogno”.

