Frontale nella notte: morto un 45enne, grave la compagna. Arresto per il giovane ubriaco responsabile dello schianto

Un violento scontro frontale tra due vetture sul confine tra Zanè e Thiene, venerdì sera poco prima di mezzanotte, ha provocato il decesso di una persona e il ferimento grave di una seconda, ricoverata in ospedale. La vittima è Manuel Gavin, 45enne di Zugliano.

E’ questo il terribile esito del grave schianto avvenuto in via Garziere a Thiene nella notte, lungo la Strada Provinciale 66 in prossimità della rotatoria del supermercato Eurospin, all’altezza di Casa e GiorgioSport.

Violentissimo l’impatto, nel quale una delle due auto, una Volkswagen Golf, ha preso fuoco: le due persone a bordo (Manuel Gavin di 45 anni e la convivente 41enne Elisa Zaltron, genitori di due bambini ed entrambi residenti a Zugliano) sono state estratte in tempo da alcuni automobilisti in transito, che hanno anche allertato i soccorsi. Il guidatore dell’altra auto, un 29enne di Schio a bordo di una Renault Megane, è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo.

Sul posto dopo l’allarme al 118 sono giunte due ambulanze del Suem e una pattuglia dei Carabinieri, con supporto dei vigili del fuoco. I soccorritori si sono trovati di fronte a uno scenario agghiacciante, con le due auto devastate e una delle quali distrutta anche dalle fiamme, nonché detriti sparsi per decine di metri sull’asfalto. I vigili del fuoco sono giunti da Schio e dal distaccamento volontario di Thiene e hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i mezzi.

Gavin e Zaltron, che viaggiavano a bordo della Golf, sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale, dove però l’uomo è deceduto poco dopo. In gravi condizioni la 41enne. Trasferito in pronto soccorso anche il guidatore della Megane. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Considerati i quali, insieme alla ricostruzione della dinamica e il risultato positivo dell’alcoltest eseguito sul 29enne, il giovane è stato dichiarato in arresto per omicidio stradale in stato di ebbrezza alcolica e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vicenza, che ne ha disposto gli arresti domiciliari. La patente di guida li è stata inoltre ritirata ed i mezzi coinvolti sottoposti a sequestro penale. Le operazioni di soccorso e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate dopo l’ una.