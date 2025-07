Frontale nella notte: due feriti nello scontro fra utilitarie

Frontale mezz’ora dopo mezzanotte, nella notte fra l’1 e il 2 luglio, a Longare lungo via Colderuga, lungo la Riviera Berica: a schiantarsi sono state due utilitarie, una Fiat Panda e una Volkswagern Polo.

Sul posto sono giunti velocemente i vigili del fuoco di Vicenza: la prima partenza è arrivata sul posto con un’autopompa e cinque operatori, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il tratto stradale e le vetture incidentate. I feriti sono stati affidati alle cure del Suem 118. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. Le operazioni sono terminate alle tre circa della notte.

1 di 3

