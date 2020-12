Coppia di Zanè in difficoltà si smarrisce a causa della neve. Soccorsi a Malga Sunio

Coppia di escursionisti in difficoltà nella tarda mattinata di ieri, quando marito e moglie si erano smarriti sui monti sopra Caltrano, nei pressi di Malga Sunio. A causa della coltre di neve caduta sui giorni scorsi e che ha attecchito in quota, i due 50enni residenti a Zanè hanno perso di vista il sentiero per la via del ritorno, fermandosi per decidere sul da farsi.

Vista l’impossibilità a ritrovare la via “maestra”, grazie al telefono cellulare hanno optato a quel punto per chiedere aiuto ai carabinieri. I quali, a loro volta, hanno informato il Soccorso Alpino di Arsiero che si è subito attivato intorno al mezzogiorno di domenica.

Tra l’altro la donna, agitata e preoccupata, faceva fatica a muoversi come raccontato dal comando del Cnsas. A far perdere l’orientamento alla coppia di escursionisti, entrambi amanti delle passeggiate in mezzo alla neve a quanto pare, il fatto che i cartelli di segnalazione dei percorsi della zona erano coperti dalla coltre bianca. Facendo così perdere i punti di riferimento ai due zanediensi in una giornata fredda e, quindi, con qualche grattacapo imprevisto in prospettiva.

Visto il collegamento telefonico, un operatore del soccorso alpino è riuscito a raccogliere indicazioni utili per rintracciare con buona precisione l’area approssimativa dove si trovavano i due “dispersi”, guidandoli fino a una strada forestale visibile. Nel frattempo la squadra di ricognizione si era già mossa dalla base di Arsiero a bordo di una jeep attrezzata, ritrovando i due e caricandoli a bordo per riaccompagnarli alla loro auto.

Dopo i dovuti ringraziamenti di rito ognuno ha fatto ritorno alla propria sede: anche la donna, poi, si è rasserenata una volta “scampato il pericolo” e non ha avuto bisogno di ricorrere a cure particolare. Ma solo di un po’ di riposo nel caldo di casa propria, per compensare la gelata prolungata della domenica mattina.