Si infortuna sulla Ferrata del Vajo Scuro: soccorso alpino in aiuto di un padovano

Giornata impegnativa per il soccorso alpino sulle Piccole Dolomiti. Oltre al salvataggio di una freeclimber sul Cornetto a Valli del Pasubio, l’intervento dei soccorritori si è reso necessario nel pomeriggio di oggi, 22 giugno, anche a Recoaro Terme.

Alle 16.45 circa il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno è stato allertato infatti dalla centrale operativa del Suem 118 di Vicenza per un escursionista che è scivolato all’inizio del tratto in salita della Ferrata del Vajo Scuro, lamentandosi di un dolore al ginocchio, che gli impediva di proseguire. La squadra reperibile, che si trovava al Rifugio Cesare Battisti, è partita subito e in 45 minuti a piedi era sul luogo dell’incidente, dove si trovava il 39enne di Padova, il cui compagno, d’accordo con lui, aveva proseguito. Dopo aver valutato le sue condizioni, i soccorritori lo hanno riportato con un paio di manovre di alpinismo fino all’attacco della ferrata per poi assicurarlo con la corda corta e, con lui collaborativo e in grado di muoversi da solo, rientrare al parcheggio.