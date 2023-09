Baby in sella a pedalare per le “Campagne”. E’ la seconda edizione del Trofeo Faizanè

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Saltano” sui pedali sabato pomeriggio a Zanè i baby ciclisti di più squadre del Veneto, ma anche chi pratica la “bici” per passione, in occasione della seconda edizione del “Trofeo Faizanè – Memorial Pietro Dal Santo“, che si correrà come nell’edizione 2022 lungo il circuito delle Campagne, località del Comune altovicentino.

Dopo il battesimo di un anno fa, positivo per partecipazione di mini-atleti e pubblico intorno al percorso, il comitato organizzatore ripropone dunque l’evento sportivo dedicato ai due pedali e in particolare ai Giovanissimi. Appuntamento per gli start alle corse dalle 16 alle 18 di sabato 15 settembre per dare il saluto all’estate pedalando e sfidandosi nel verde.

Punto di ritrovo la scuola primaria Giovanni XXIII a Ca’ Castelle (in via Colombo), alle 14, per avvicinarsi poi al clou della manifestazione, vale a dire la gara ciclistica dei Giovanissimi appunto, a cui ne seguirà una analoga per non tesserati a fini promozionali. Attivi nel dietro le quinte insieme al main sponsor Faizanè sono il club di supporto Sandrigo Bike, il comitato locale della Fci – Federazione Ciclistica Italiana – e il Comune di Zanè per il patrocinio. Come sempre attivi anche gli Alpini a prestare il loro prezioso aiuto per la logistica.

Grazie alla prima edizione del 2022 si è riportata a Zanè una giornata dedicata ai baby in bicicletta che mancava in paese da 35 anni, contribuendo a rinverdire la grande passione che tradizionalmente si respirava da queste parti. Dodici mesi fa sono stati 220 i ciclisti in erba saltati in sella. A fianco dei ragazzi anche ospiti speciali tra big del passato e corridori in attività.