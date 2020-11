La filiera mondiale del latte elegge un vicentino alla sua guida. E’ l’ad di Brazzale Group

E’ la prima volta che un rappresentante italiano di nascita e di sviluppo imprenditoriale viene chiamato a ricoprire questo prestigioso quanto decisivo ruolo operativo. “Sono davvero orgoglioso di questo incarico – spiega Piercristiano dal quartier generale di Zanè -. E’ l’ideale completamento del cammino cominciato dai miei avi sull’Altopiano di Asiago, che risale addirittura al Seicento, che e mi darà la possibilità di rappresentare nei più importanti organismi internazionali le istanze di un settore vitale e strategico come quello lattiero caseario“.

Un compito tutt’altro che agevole ma che, nelle premesse, è stato affidato a una famiglia-simbolo dell’imprenditoria vicentina e veneta tra le più brillanti del settore, capace di fondere tradizione e innovazione ed esportare prodotti alimentari in tutto il mondo. Senza dimenticare mai le proprie radici. “Lo considero un riconoscimento importante per la tradizione casearia italiana – continua il neo presidente – e per il grande lavoro di innovazione svolto negli ultimi 20 anni dalla nostra azienda e dai nostri collaboratori, che ogni giorno trasformano idee, strategie e visioni in prodotti per il mercato. Un attestato dell’importanza delle filiere ecosostenibili e del conseguimento di nuovi standard su scala internazionale, come la filiera in Moravia, il calcolo del water footprint, il carbon neutral o il progetto d’allevamento Silvi Pastoril”.