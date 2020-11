Torna Be Worker, l’incontro fra studenti e mondo del lavoro quest’anno è tutto on line

È tutto pronto a Schio per “Be Worker“, l’iniziativa gratuita promossa e coordinata dall’Informagiovani per favorire l’incontro tra giovani e professionisti del mondo del lavoro. L’appuntamento è in programma per il 5 e il 6 novembre (dalle 14 alle 18) e per la prima volta si terrà totalmente in modalità on line collegandosi al sito faberbox.it/beworker. Nonostante la formula a distanza la quinta edizione dell’iniziativa non sarà meno ricca delle precedenti.

Sono ben 16 i webinar proposti per affrontare tematiche come il mercato del lavoro locale, la ricerca di finanziamenti per avviare un’attività, lo smartworking, il personal branding, gli strumenti per la ricerca attiva di un impiego o tutto ciò che riguarda Tfr e previdenza. Anche quest’anno, poi, non mancheranno le consulenze individuali personalizzate sull’orientamento professionale, sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro oppure sulle varie formule contrattuali solo per citare alcuni argomenti. Tutto ciò grazie alla disponibilità una rete di 26 partner fra associazioni di categoria, enti di formazione, agenzie per il lavoro, sigle sindacali e centro per l’impiego.

«Anche con l’emergenza sanitaria in corso siamo riusciti a mettere a disposizione dei giovani un programma completo, in grado di dare risposta a interessi ed esigenze molto diverse fra loro – dice l’assessore alle politiche giovanili, Barbara Corzato -. “Ber Worker” è la giusta occasione per conoscere le risorse e le opportunità offerte dal nostro territorio».

Per conoscere tutti i dettagli di “Be Worker collegarsi al sito faberbox.it/beworker, in cui è consultabile una bacheca on line con il programma completo dell’iniziativa che prevede anche la possibilità di fissare delle consulenze individuali nei giorni successivi al 6 novembre. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0445-691249.