Schianto fra due auto per una mancata precedenza all’incrocio: cinque feriti

Cinque feriti in tarda mattinata a Zanè per un incidente stradale, dovuto probabilmente a una mancata precedenza e che ha coinvolto due auto.

Lo schianto è avvenuto alle 11.15 di oggi, lunedì 13 novembre, in via Trento: un giovane di 27 anni, residente a Piovene Rocchette, stava percorrendo, a bordo di una Toyota Auris, via Trento diretto verso Thiene quando, giunto all’altezza dell’intersezione con via Del Gatto, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale è entrato in collisione con una Renault Clio condotta da una donna di 61 anni di Velo d’Astic, intenta ad impegnare l’incrocio proveniente da via Del Gatto e diretta verso il centro di Zanè.

La collisione fra i due veicoli è stata violenta e seguito dell’urto tutti e quattro gli occupanti della Toyota e la conducente della Clio hanno riportato ferite: sul posto sono intervenute due ambulanze del Suem 118 e hanno trasportato i feriti, in codice giallo, all’ospedale di Santorso per gli aggiornamenti del caso. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Vicenza per la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli.

Rilievi del sinistro e regolazione traffico sono stati effettuati da una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino di Thiene.