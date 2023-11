Marghera, scomparsi sabato notte due studenti di 22 anni. Si cercano Giulia e Filippo

Sono in corso da ieri pomeriggio prima nel Veneziano e ora in tutto il Veneto e nel Nord Este Italia le ricerche di due giovani veneziani, studenti di Ingegneria all’Università di Padova. Hanno entrambi 22 anni. Per favorire la loro individuazione sono state diffuse le loro foto personali recenti: si tratta di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta.

Dall’agenzia Ansa vengono descritti come coppia di ex fidanzati, di loro non si hanno notizie da sabato sera. Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha condiviso l’appello via social per diffondere le immagini dei due universitari. Ultimo avvistamento in una filiale del Mc Donald’s nel Veneziano intorno alle 22 e prima all’interno del centro commerciale “Nave de Vero” di Marghera.

Carabinieri e polizia di Stato hanno attivato ieri le ricerche con tutte le informative del caso inviate alle pattuglie sul territorio, così come altri attori di pubblica sicurezza e gli enti delle istituzioni pubbliche, oltre che la rete ricettiva alberghiera. Come si legge nella nota di Ansa sussisterebbe un clima di forte preoccupazione intorno alla vicenda, escludendo che si possa trattare di una fuga volontaria, come confermato dai genitori di Giulia Cecchettin, che condividono la residenza a Vigonovo (Venezia) e che hanno autorizzato la diffusione di foto della figlia: “non è il tipo di persona che sparisce, ci informava sempre di ogni suo spostamento”. Lui, invece, risiede a Torreglia, in provincia di Padova.

Le due famiglie vivono ore di angoscia, mentre gli investigatori tentano di circoscrivere le aree di ricerche attraverso le celle telefoniche e le testimonianze dirette di amici e parenti. Sabato sera, intorno alle 23.15, un parente della ragazza avrebbe assistito a un diverbio acceso tra i due nelle vicinanze dell’abitazione di lei, prima che la vettura di Filippo Turetta – una Fiat Grande Punto targata FA015YE – ripartisse, come riferisce il Corriere del Veneto.