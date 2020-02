Si schianta sulla bretella Thiene-Schio: muso dell’auto disintegrato. Ferita una donna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Violentissimo l’impatto sulle barriere stradali della bretella autostradale Thiene-Santorso, stanotte intorno alle 2.30, da parte di un’auto con a bordo la sola conducente al volante, rimasta ferita in maniera lieve. Praticamente, miracolata, così come commentato da alcuni degli operatori intervenuti per rimuovere i rottami della vettura. La parte anteriore del veicolo è finita disintegrata nell’urto, mentre la donna, una 47enne di origini straniere ma che risiede da tempo a Torrebelvicino, riusciva a fuoriuscire in autonomia dall’abitacolo e chiedere aiuto.

L’ambulanza del 118 partita dal vicino ospedale Alto Vicentino ha impiegato solo un paio di minuti per raggiungere l’infortunata (C.A.C. le sue iniziali fornite), assistendola sul posto e poi trasportandola in pronto soccorso per ulteriori controlli specifici. Le ferite riportate sarebbero di lieve entità, salvo complicazioni successive al ricovero. In attesa di riscontri certi ottenuti attraverso il tasso alcolemico, che saranno diffusi a breve, filtra che l’automobilista si fosse messa alla guida in condizioni del tutto non idonee. Si tratta

Una squadra di vigili del fuoco è dovuta intervenire per rimettere in condizioni di sicurezza l’arteria congiunzione, strada di collegamento tra il casello di Thiene dell’A31 Valdastico e l’area di Schio e Santorso. L’incidente si è verificato nella notte tra venerdì e sabato sul confine territoriale tra i comuni di Schio, Santorso e Zanè, all’interno di quest’ultimo, probabilmente a causa di una distrazione o di un colpo di sonno dovuti all’assunzione di sostanze alcoliche.

Non ci sarebbero, infatti, altri mezzi coinvolti nella dinamica dell’episodio. I tecnici del soccorso stradale hanno completato la rimozione del mezzo incidentato intorno alle 5 di stamattina, poco prima dell’alba.