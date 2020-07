“Cose dell’altro mondo” nel week end in Villa Giusti-Suman. Al via l’estate di spettacoli

Anche se il sipario sull’emergenza sanitaria non si può ancora “calare”, si può alzare quello degli spettacoli (ri)programmati per l’estate 2020 a Zugliano e le sue frazioni cittadine, con la cornice di Villa Giusti-Ciman sulle colline delle Bregonze a fare da “catapulta culturale” per le prima serate di svago di qualità.

La stagione si inaugura trs stasera e domani nello spazio suggestivo del giardino di Villa Giusti-Suman. Sabato 11 e domenica 12 luglio dedicati al debutto della nuova commedia Cose dell’altro mondo della compagnia teatrale Teatroinsieme che ha sede proprio a Zugliano. Per la partecipazione gratuita agli spettacoli è consigliabile la prenotazione, possibile attraverso le pagine web del Comune di Zugliano o telefonando alla Biblioteca.

“Un debutto che era previsto in realtà a metà marzo – spiega la direttrice artistica dello spettacolo Gabriella Loss – ma che purtroppo non si è potuto concretizzare a causa della sopraggiunta emergenza sanitaria. Avere ora l’opportunità di aprire la rassegna eventi estiva del Comune con la nostra commedia è senz’altro però qualcosa che ci ripaga di tanto lavoro e pazienza. Abbiamo dovuto ridefinire alcune scene dello spettacolo per renderle adatte alla nuova situazione che stiamo vivendo: anche questa è stata per noi una nuova sfida ma ci auguriamo finalmente di poter regalare al nostro pubblico momenti di divertimento e di serenità”.

Tre serate in programma in quattro giorni nel giardino della Villa che sovrasta il centro cittadino, pronta ad ospitare martedì 14 luglio dello spettacolo di giocoleria e magia Olè, della Compagnia teatrale “I 4elementi” nell’ambito della rassegna Teatro in casa. Il 1 agosto spazio alle note del concerto Canto alla vita con Monica Bassi e Massimo Santacatterina mentre il il 28 dello stesso mede si propone Al lume di luna, un reading letterario con Pino Costalunga.

Sono altri due gli appuntamenti con la rassegna Teatro in casa da segnare sul calendario, cambiando location: a Centrale presso il cortile ex scuola elementare il 6 agosto con lo spettacolo Il manuale della donna perfetta con Stefania Carlesso e Evarossella Biolo; il 9 settembre nell’Anfiteatro via Antonio Bassi Grumolo Pedemonte lo spettacolo Il diario di Adamo ed Eva con Martina Pittarello e Vasco Mirandola. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 20.45. A chiudere nello splendido parco di Villa Rospigliosi di Centrale il 13 settembre per Voci delle Bregonze il concerto alle ore 14 Il canto della luna con Fiorella Mauri e Luigi Catuogno.

“Un programma così ricco di proposte che si svolgeranno tra luglio e settembre è sicuramente un impegno importante per la nostra amministrazione – afferma l’assessore alla cultura Paola Sartori – e per questo ringrazio tutti gli uffici comunali che si sono prodigati nelle ultime settimane per renderlo fattibile. La nostra precisa volontà di poter dare opportunità di lavoro ad una categoria, come quella degli artisti, fortemente penalizzata da quanto accaduto, mostra in maniera evidente l’importanza che diamo alla cultura in tutte sue forme d’arte: garantendo l’osservanza alle norme vigenti per la sicurezza della salute, auspichiamo che i nostri cittadini accolgano numerosi con il calore degli applausi, questi artisti”.