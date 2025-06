Aperti per ferie: la città accende l’estate con oltre 100 appuntamenti fino a settembre

Estate, tutto si ferma. Non a Schio. Anche quest’anno infatti, l’estate scledense si annuncia ricchissima: più di 100 gli appuntamenti che animeranno la città fino a settembre, offrendo a residenti e visitatori un ventaglio di proposte culturali, musicali, artistiche, sportive e conviviali adatte a tutte le età.

Spettacoli teatrali in luoghi inconsueti grazie alla rassegna Teatro in Casa, serate musicali, concerti e festival – tra cui Real Fest e Next Please – l’atteso appuntamento del Festival Fuoribosco, con eventi in collina e montagna, mostre d’arte e fotografia, itinerari storici e incontri culturali, passando per le proiezioni sotto le stelle con Cinema Estate e senza naturalmente trascurare le più classiche attività all’aperto nei parchi e nei quartieri: yoga, laboratori per bambini, passeggiate naturalistiche e tanto sport. Oltre agli appuntamenti canonici con le feste di tradizione, cerimonie civili e commemorazioni storiche. “La forza della programmazione 2025 sta nella sua coralità spiega l’assessore alla cultura, Marco Gianesini – con il Comune di Schio che, oltre a promuovere direttamente numerosi eventi, è contenitore e coordinatore di una rete fatta di associazioni culturali, realtà sportive, artisti, comitati e gruppi informali che contribuiscono alla vitalità cittadina, spesso con il patrocinio o il supporto logistico dell’amministrazione. A loro va il mio sentito grazie perché il loro apporto è fondamentale per la vita della città, e non solo d’estate. Uno dei compiti dell’amministrazione è quindi anche quello di valorizzare e far conoscere tutto ciò che accade in città, evitando ove possibile le sovrapposizioni e dando visibilità a una programmazione diffusa e partecipata”.

Un grande lavoro di tessitura che permette di valorizzare e far conoscere tutto ciò che accade in città, mettendo in ordine e dando visibilità ad una programmazione diffusa e partecipata, riassunta in un palinsesto unico ma capace al tempo stesso di far risaltare l’eterogeneità della proposta con un cartellone estivo che è davvero tutto un programma: “Stanno arrivando nelle case degli scledensi le 17mila copie circa dei dépliant stampati per promuovere la programmazione estiva: una programmazione pensata, in particolare, anche per chi sceglie di non spostarsi durante l’estate, offrendo occasioni di socialità e scoperta proprio sotto casa, in una città che vive e si trasforma a misura di cittadino” ha concluso il vicesindaco, Barbara Corzato. E il calendario completo è già online su: www.visitschio.it/it/eventi