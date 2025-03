Domani all’alba il primo saluto vicentino al sole di primavera. Ecco dove

Amanti della bella stagione siete avvisati: domani termina definitivamente la stagione invernale e inizia la primavera. Almeno stando al calendario: il 20 marzo avviene l’equinozio di primavera, ovvero il momento in cui notte e dì hanno la stessa durata in tutto il pianeta. Si allungano le giornate: l’aria si fa più mite e i colori fanno capolino nei prati e nelle piante. Quale modo migliore se non salutare questa rinascita da una vista privilegiata?

E’ un invito per mattinieri, ma più in genarle per gli inguaribili romantici – oltre che per chi semplicemente ama il sole – quello rivolto da Osvaldo Tonello, noto per essere il fondatore di Casa Enrico oltre che un grande appassionato di calcio: domani mattina alle 6 appuntamento attendere il primo raggio, all’alba, alla porta ad est del Vigneto Maso a Grumolo Pedemonte, nel Comune di Zugliano. Un ingresso in marmo che accoglierà così la prima luce della stagione: tra lo stupore e la meraviglia di un creato sempre capace di sorprendere.