Il Fai invita a scoprire Villa Giusti Suman: visita e dj set serale per finanziare la bellezza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sarà un’apertura speciale all’insegna della bellezza senza tempo quello che sabato prossimo 21 giugno, con il FAI Giovani Vicenza, avrà per protagonista Villa Giusti Suman a Zugliano. Il FAI (Fondo Ambiente Italiano) organizza infatti anche quest’anno, curata dai Gruppi FAI Giovani del Veneto, una serie di appuntamenti sul territorio regionale nei mesi di maggio e di giugno. La rassegna, intitolata “FAI un Giro in Villa”, è giunta oggi alla sua nona edizione, nell’anno in cui il FAI celebra i suoi 50 anni.

“Sarà un’opportunità per conoscere una realtà straordinaria che sarà raccontata nelle sue diverse sfaccettature – commenta Giovanna Vigili de Kreutzenberg, Presidente FAI Veneto -che hanno lasciato il segno nella storia sociale ed economica del Veneto”. L’appuntamento per la provincia di Vicenza è fissato per sabato 21 giugno e si comporrà di una prima parte dedicata alle visite e di una seconda parte serale con dj set. Un viaggio che è scoperta: salendo la strada asfaltata che conduce alla villa il visitatore non sospetterebbe la meraviglia di Villa Giusti Suman, con le sale affrescate all’interno e la posizione scenografica sul poggio. “Un grazie sentito all’amministrazione comunale di Zugliano e alla Pro Loco di Zugliano – prosegue Vigili de Kreutzenberg – per averci permesso di aprire a quanti vorranno le porte di questa splendida villa e di animarla con una parte serale convivale”.

Villa Giusti-Suman si erge scenograficamente su un poggio, detto “del Castello”, dal quale domina il territorio circostante e crea un punto di riferimento per i viaggiatori da cinque secoli a questa parte. La villa è infatti posta sul versante meridionale delle colline delle Bregonze, alta sul rio Val Grossa e a ponente del corso del torrente Astico. Villa Giusti Suman è l’edificio storico preminente del paese per il suo valore architettonico e per la sua decorazione, che lo caratterizza sia in prospetto sia all’interno, caratterizzato da ricchi affreschi. L’evoluzione della villa e la sua trasformazione, nei numerosi passaggi di proprietà, testimonia un percorso evolutivo in linea con molte altre ville venete, ossia un progressivo passaggio da centro agricolo a luogo di svago: “Anche per questa edizione – dichiara Isabella Bergamin, coordinatore regionale FAI Giovani – la raccolta fondi sarà destinata al Monte Fontana Secca, bene FAI in Veneto che vogliamo continuare a tutelare e valorizzare. È un modo concreto per restituire bellezza al territorio e renderlo accessibile a tutti, soprattutto alle nuove generazioni”.

Le visite sono previste dalle 17.30 alle ore 19 (prenotazione consigliata sul sito del FAI): seguirà dalle 19.30 alle 22.30 il dj set di Elle DJ Selecter. Sarà inoltre presente un’area Food & Drink a cura del Bar Garibaldi di Schio. Ai partecipanti verrà richiesto un contributo di 5euro che, come nelle precedenti edizioni, sarà devoluto alla realtà di Monte Fontana Secca, Bene FAI sul Massiccio del Monte Grappa a Quero Vas in provincia di Belluno. Una malga a 1.461 metri di altitudine sul Massiccio del Grappa, nel Comune di Setteville, che tornerà a essere un pascolo delle tipiche vacche burline, con casera per produrre il formaggio, e uno spazio didattico dove insegnare la pastorizia di montagna.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.