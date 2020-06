Gruppo di ragazzi “gioca” ancora con la morte: strada attraversata di corsa per sfida

Nuovo capitolo di una pericolosa sfida di coraggio che in realtà ha più a che fare con l’incoscienza e che coinvolge una banda di ragazzini di Zugliano. Giovedì scorso è stata segnalato un altro episodio con protagonisti giovanissimi della zona che si lancerebbero di corsa in strada per attraversarla, incuranti del sopraggiungere di automobili in transito.

A lanciare l’allarme, ancora una volta via social, proprio una conducente di passaggio, spaventata per l’accaduto. Si tratterebbe di una sorta di “gioco con la morte” tradotto in una sorta di prova, da affrontare in gruppo. Gli adolescenti avrebbero tutti sui 14/16 anni e le rispettive famiglie sono state già in passato informate del pericolo che corrono i loro figli.

A quanto pare a nulla sono valsi i controlli della polizia locale rafforzati nell’area di Zugliano dove erano stati segnalati i precedenti casi analoghi – sarebbero due, tra lo scorso gennaio e in precedenza nell’estate del 2019. E nemmeno i richiami e appelli del sindaco locale Sandro Maculan, che si era preso la briga di incontrare alcuni dei genitori coinvolti e di indicare al consorzio di polizia locale Nord Est Vicentino le strade più a rischio, in particolare lungo la strada provinciale 67 che porta da Thiene a Lugo di Vicenza attraversando appunto la cittadina zuglianese.

L’ultimo episodio proprio sulla Sp67, a distanza di circa 200 metri da quello segnalato lo scorso gennaio. Erano circa le 21 di giovedì sera quando la combriccola in cerca di emozioni forti si è lanciata di corsa in strada di fronte alla filiale di Banca San Giorgio. Anche stavolta nessuno si è fatto male, ma comportamenti così scriteriati rischiano di portare prima o poi a un dramma senza possibilità di appello.