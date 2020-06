Calcio in lutto, si è spento Mario Corso. Ha fatto parte della Grande Inter di Angelo Moratti

Mario Corso, fenomenale mancino della Grande Inter campione euromondiale negli anni Sessanta è morto dopo essere stato ricoverato alcuni giorni fa in ospedale. Avrebbe compiuto 79 anni il prossimo 25 agosto.

Mario Corso, storicamente, è considerato uno dei grandi del nostro calcio e con le sue giocate ha contribuito a fare grande l’Inter di papà Moratti. Con Sarti, Picchi, Facchetti, Peirò, Tagnin, Milani, Landini, uno squadrone di campioni, con un piede mancino che riusciva a disegnare traiettorie magiche, le “foglie morte”. Sedici stagioni in nerazzurro più la chiusura nel Genoa costellate da due Coppe Campioni, due Coppe Intercontinentali e tre scudetti ravvicinati, più quello del ’71 che lo vede ancora tra i protagonisti, più due persi in modo rocambolesco (spareggio col Bologna e Mantova) insieme con la terza finale di Coppa Campioni “regalata” agli scozzesi del Celtic Glasgow.

Esperienze anche in panchina per ‘Mariolino’. Allenatore del Napoli Primavera per quattro stagioni, riesce a trasmettere ai giovani la sua tecnica raffinata e conquista anche un titolo italiano. Corso guida l’Inter di Ernesto Pellegrini nella stagione 1985/1986. Poi Mantova, Barletta, Verona. Infine da commentatore televisivo è ospite in vari salotti.