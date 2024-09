I fiori per Giulia, la semicurva, il frontale. Zugliano aspetta di dare l’ultimo saluto a Giambattista Battistello

Non è ancora stato fissato il funerale di Giambattista Battistello, il vivaista 77enne di Zugliano morto domenica mattina intorno alle 8,30 in moto sulla strada del Prosecco a Combai di Miane (Treviso). Si stava recando con altri amici motociclisti, dopo essere partito dal solito punto di ritrovo in un bar di Thiene, per un giro al lago di Barcis (Pordenone), con l’intenzione di portare una rosa bianca del suo negozio sul luogo dove nel novembre scorso è stato ritrovato il corpo senza vita della giovane padovana Giulia Cecchettin.

Dalla ricostruzione dei suoi compagni di uscita, che seguivano in moto, Battistello avrebbe probabilmente allargato un po’ troppo in una semicurva, schiantandosi su un’auto che arrivava dalla direzione opposta e rovinando sull’asfalto dopo un volo di alcuni metri. I soccorsi sono stati immediati ma inutili: i sanitari del Suem hanno dovuto accertarne la morte sul posto.

Ora la famiglia (la compagna Elena e i tre figli Nadia, Alberto e Stefania) stanno attendo il nulla osta della magistratura trevigiana per poter poi organizzare l’ultimo saluto al loro caro, conosciutissimo a Zugliano e Thiene per la sua attività di fiorista e vivaista, esercitata per moltissimi anni e che lo vedeva ancora presente nel punto vendita e annesso vivaio in via Ca’ Nova a Centrale di Zugliano, dove anche viveva. Battistello era molto conosciuto anche perchè con il suo banco frequentava alcui mercati settimanali, come quello di Lavarone (Trento) e quello di Schio (il sabato).

“Era una persona squisita – racconta l’amico e scrittore Maurizio Boschiero, che era suo cliente -. Molto accogliente e disponibile, con una profonda conoscenza di tutto quanto riguardava l’orto. Una persona davvero onesta. Aveva sistematato un vecchissimo trattore Landini, col motore a testa calda, col quale partecipava a manifestazioni agricole nel thienese: era un grandissimo appassionato di motori, e ovviamente anche di moto. Con la sua non mancava mai di fare qualche giro, ogni settimana. Ci mancherà molto”.