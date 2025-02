In giro con “canna”, coltello e tirapugni: 15enne denunciato dalla polizia locale dopo la fuga

Che il punto vendita h24 lungo la provinciale che da Zugliano porta a Thiene fosse un luogo di ritrovo di ragazzini e che più volte alcuni cittadini avessero segnalato ultimamente in Comune schiamazzi e episodi preoccupanti, era noto. Per questo una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino ha tenuto sotto controllo la zona e giovedì sera, 30 gennaio, intorno alle 20 si è fermata sul posto in via Libertà per in controllo e, individuata la presenza di alcuni ragazzi in corrispondenza proprio del distributore automatico, hanno deciso di procedere con un controllo.

Uno dei ragazzi presenti, alla vista dell’auto di servizio con colori istituzionali, è scappato verso un prato vicinanze, inseguito quindi a piedi dagli agenti. L’adolescenti durante la corsa ha anche gettato a terra un piccolo oggetto che, recuperato successivamente, si è constatata essere una sigaretta di cannabinoidi. Il ragazzo, di 15 anni, è stato fermato qualche decina di metri più in là e, non senza difficoltà dato che continuava a dimenarsi per scappare, è stato bloccato e tranquillizzato. Sono qquindi stati avvisati i genitori ed è stato portato al comando di via Rasa a Thiene.

Qui è stata eseguita, alla presenza dei genitori, la perquisizione personale: nel borsello i ragazzo teneva un coltello pieghevole con lama di dieci centimetri ed un tirapugni, dei quali non è stato in grado di giustificare il possesso e che son stati quindi sottoposti a sequestro penale.

Il 15enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia per il possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere e per la resistenza a pubblico ufficiale, nonchè segnalato in Prefettura in quanto consumatore di droga.

Immediato il commento del sindaco di Zugliano, Sandro Maculan: “Ringrazio gli agenti della polizia locale del Consorzio NeVi per l’intervento efficace di controllo del territorio effettuato in una zona a fianco della provinciale, dove più volte abbiamo ricevuto segnalazioni da parte dei cittadini. Dopo questo episodio mi auguro che i proprietari dell’area adottino le necessarie attenzioni per prevenire episodi di illegalità”.