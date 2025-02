“Resistenza a oltranza” al Bocciodromo. Liberati e poi occupati gli spazi da demolire per la Tav

I giovani del centro sociale Bocciodromo avevano liberato i locali di via Rossi a Vicenza e giovedì avevano riconsegnato le chiavi al Comune, con un giorno di anticipo. Gli spazi erano così passati di proprietà, dal Comune a Iricav Due, in quanto parte del gruppo di edifici comunali destinati alla demolizione con l’arrivo della Tav in zona Ferrovieri. Poi, nella notte fra venerdì e sabato, la decisione di occupare gli spazi. “1° Febbraio 2025 – Lunga vita al Centro Sociale Occupato Bocciodromo” scrivono gli attivisti sui social, promettendo “resistenza ad oltranza”.

Una occupazione che diventa una bella grana sia per la cordata che deve aprire i cantieri di Fs, sia per l’amministrazione Possamai, che del Bocciodromo non è certo nemica. Le pale infatti son pronte per le demolizioni nel quadrante ovest della città (sono iniziati anche gli espropri delle palazzine da abbattere, rispetto ai quali già i giovani del centro sociale sono a fianco delle persone che non se ne vogliono andare).

Ore tumultuose, insomma, ai Ferrovieri, con il Bocciodromo che diventa a tutti gli effetti un centro sociale occupato, dove, come in passato si svolgeranno attività politiche, solidali, ricreative, culturali e sportive, comrpesa anhce l’organizzazione di azioni di protesta. Attività spesso al centro del dibattito politico in citàà, con i partiti di centrodestra a chiedere la revoca della concessione quando gli attivisti, in particare, si trovavano al centro di scontri con la polizia.

Il comunicato del Centro Sociale Occupato Bocciodromo

In fondo a Via Rossi, nel quartiere dei Ferrovieri Vicenza, c’era un campo da pallacanestro prima, poi un dopolavoro in cui si incontravano gli operai della Lanerossi e dal 5 Marzo 2011 il CS Bocciodromo. E’ la storia di un luogo che da almeno settant’anni è un luogo d’incontro e socialità e che negli ultimi quattordici anni è stato vivo e aperto alla città e attraversato da sport, eventi culturali e concerti. Il tutto all’insegna della solidarietà e dell’indipendenza, per far conoscere al territorio una società diversa e altra, un immaginario diverso di futuro che passa anche per non aver paura di entrare in conflitto, a volte anche aspro, con le enormi contraddizioni del mondo che viviamo e con chi questo mondo lo governa e che impone le sue scelte ai territori ed alle sue comunità.

Proprio attraverso questo posto, per far passare un progetto inutile e dannoso, i contractors a servizio di RFI e della politica romana vogliono scriverne una storia diversa: radere al suolo tutto, un’enorme colata di cemento, una strada, asfalto, dieci anni di cantieri rumore ed inquinamento. Questo è solo un piccolo tassello del progetto TAV a Vicenza Ovest – Lotto numero 2. I grandi gruppi di interesse, le lobby del cemento, quelle economiche e pezzi della politica hanno fatto in modo che questo progetto non fosse bloccato e avanzasse sempre di più verso il nostro territorio, mentre comitati e cittadini ne smontavano l’autorevolezza e le bugie fino a che, ora, è ampiamente considerato impattante e dannoso per tutta la città.

In tante, con ogni mezzo a disposizione, hanno provato a bloccare quest’opera devastante. Ci riferiamo alle centinaia di persone – comitati, associazioni e abitanti di Vicenza – con cui abbiamo il piacere di condividere questa battaglia da dieci anni per la difesa di questa città. Assieme abbiamo organizzato convegni e manifestazioni, informando la città e provando a fare pressione sulle istituzioni. Abbiamo scoperto parti dimenticate di Vicenza e i loro benefici: i boschi dei Ferrovieri che siamo determinat* a difendere dai cantieri dai contractor del TAV, che si mangiano più 50 mila metri quadrati di polmoni verdi della nostra città restituendo CO2 e inquinamento. Questi boschi che sono liberati da molti mesi, sono ancora sottratti alla cementificazione e stanno rallentando i cantieri che sono ora alle porte della città, in modo illegittimo e senza un progetto esecutivo completo, mentre il consorzio di costruzioni IRICAV2 con a capo WeBuild morde il freno per entrare in possesso dell’ area dell’edificio del Bocciodromo ed abbatterlo.

Dal 31 Gennaio via Rossi 198 considerata area destinata a cantiere TAV. Adesso si resiste. Questo posto che in 70 anni è stato attraversato da migliaia di persone può rendere un ultimo servizio: essere un presidio a difesa Vicenza, in cui continuare ad incontrarsi con la consapevolezza di essere parte di una comunità che non si è piegata alle politiche di speculazione e distruzione del territorio; neanche davanti all’arroganza di un’enorme multinazionale che avanza con le ruspe e le forze dell’ordine che gli liberano la strada.

Nei prossimi mesi ci sarà da resistere molto al Bocciodromo e nei boschi, ognun* lo potrà fare a seconda della sua sensibilità e delle sue possibilità, l’importante è esserci. Lo dobbiamo a chi ha perso e a chi perderà la casa, a chi dovrà chiudere bottega, a chi si ammalerà per l’inquinamento dei cantieri, a chi vivrà con il rumore sotto le finestre notte e giorno e a tutte e a tutti noi che vogliamo continuare a vivere qui.

Non possiamo permettere però che i nostri progetti e tutta la ricchezza culturale collettiva sviluppati dentro a queste mura vengano sepolti sotto una colata di cemento. Abbiamo dimostrato negli anni che non c’è governo o grande opera che possa annichilire la volontà delle persone di aprire Centri sociali in cui esprimersi in libertà a Vicenza. Tutto questo avrà sempre una casa dove continuare a crescere, un portone da aprire, uno spazio da immaginare, una nuova musica da suonare, un nuovo pavimento su cui ballare, un nuovo tetto su cui salire.

Adesso si resiste in fondo a Via Rossi.