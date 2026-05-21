Imprenditore di Thiene muore carbonizzato in A4: la sua Bmw ha tamponato un tir

E’ un imprenditore residente a Thiene la vittima ieri pomeriggio del drammatico tamponamento in autostrada A4 vici8no alla svincolo di San Donà di Piave. Si chiamava Massimo Tabaro ed era export manager nell’azienda di famiglia, la Uno Contract di Pramaggiore (Venezia), specializzata nei contratti per l’arredamento nell’hospitality.

57 anni, originario di Portogruaro (Venezia), Tabaro era venuto a vivere nel vicentino dopo il matrimonio con una donna di Thiene. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, 20 maggio, tra Meolo e lo svincolo di San Donà – Noventa di Piave, nel tratto a tre corsie al chilometro 424, sulla carreggiata in direzione Trieste.

Secondo una prima ricostruzione l’imprenditore avrebbe percorso alcune centinaia di metri sulla corsia centrale senza rallentare, senza accorgersi delle segnalazioni dei pannelli a messaggio variabile che avvertivano dei rallentamenti nel tratto tra San Donà e Cessalto. Si sarebbe accorto così troppo tardi di un tir fermo nella sua carreggiata e lo avrebbe tamponato. L’impatto con la sua Bmw X1 è stato violentissimo: L’uomop è probabilmente morto sul colpo, mentre l’auto ha preso fuoco: il corpo è stato trovato carbonizzato dai soccorritori all’interno dell’abitacolo. Ci sono volute ore per stabilire con certezza la sua identità. L’auto risultava infatti intestata alla moglie. L’uomo oltre alla moglie Francesca lascia anche un figlio.

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