Prenotazione on line per rinnovo carta identità elettronica. Il nuovo servizio è attivo

L’anno 2020 si apre con una novità per i cittadini di Zugliano, che da qualche giorno possono accedere a un nuovo servizio via web per prenotare alcuni appuntamenti presso gli uffici demografici. Per il rilascio ad esempio della carta d’identità elettronica o per la documentazione relativa al cambio di residenza da altro comune basteranno un paio di click e presentarsi in Municipio nella date e orario prescelto, ottimizzando tempi ed efficienza. La

Dal 1 gennaio, infatti, è attivo il portale www.prenotazionizugliano.i t dove, seguendo le puntuali istruzioni, sono disponibili le modalità di richiesta sopra descritte. Da far presente inoltre che, contestualmente, è stato dismesso il servizio prenotazioni tramite agenda del Ministero dell’Interno. Una più efficiente organizzazione interna e scongiurare le attese allo sportello comunale gli obiettivi perseguiti con la riforma.

“Il servizio di appuntamenti on line – spiega il sindaco di Zugliano Sandro Maculan – è stato pensato per rendere più fruibile al cittadino l’accesso ai servizi in oggetto, senza perdita di tempo, per la gestione di pratiche complesse quali appunto il rilascio della carta di identità elettronica e/o il cambio di residenza e di indirizzo, la cui normativa giuridica è in costante aggiornamento. Confido che questa opportunità venga a conoscenza dei cittadini proprio perchè evita lunghe attese allo sportello e rende più efficace il lavoro degli uffici”.