Emergenza alla toilette: cliente di un bar rimane intrappolato. Arrivano i pompieri

Entra in un bar del centro storico di Vicenza, consuma un caffè e va alla toilette per espletare i propri bisogni, ma una volta tirato lo sciacquone – ci si augura almeno – si ritrova “intrappolato” all’interno fino all’intervento dei vigili del fuoco costretti a smontare la porta per liberarlo. Bizzarra disavventura ieri pomeriggio, dunque in piena domenica, per un cliente di un locale di Corso Palladio, che avrebbe trascorso qualche decina di minuti tra lavello e gabinetto in attesa dei soccorsi, dopo aver tentato chiaramente invano di sbloccare la serratura difettosa.

Un inconveniente che, per quanto banale, visto il giorno di festa e l’affollamento di gente in centro storico non ha potuto che attirare attenzione e tanta curiosità al passaggio di un automezzo dei vigili del fuoco parcheggiato in Corso Palladio. Che ha dovuto farsi largo a passo d’uomo tra passanti e passeggiatori della domenica. All’interno del bar le avevano già provate tutte per risolvere il problema tecnico, sia il malcapitato avventore dalla toilette che il personale in servizio dall’esterno, utilizzando le chiavi di riserva e gli arnesi disponibili nell’esercizio pubblico. Senza successo.

A questo punto, non essendo facilmente reperibili dei fabbri in tempi rapidi nel cuore della città e per giunta in un giorno festivo, l’unica strada percorribile rimaneva la richiesta di chiedere il supporto del 115. Una volta sul posto, attorniata dalla curiosità – e anche ilarità una volta conosciuta l’origine dell’emergenza – dei frequentatori del centro storico , la squadra di pompieri dopo aver attentamente esaminato la porta sbarrata ha deciso di smontarla, scardinando le cerniere di sostegno e liberando così il “prigioniero”. Doppiamente libero: dopo aver espletato le proprie necessità fisiologiche e, soprattutto, di poter tornare all’aria aperta.