Scontro tra auto e motocicletta all’incrocio, un 48enne soccorso e traportato in ospedale

Sono due vicentini l’automobilista e il motociclista coinvolti in uno scontro tra veicoli alle 16 di sabato a Zugliano. Un incidente con feriti avvenuto lungo la Sp67 che collega il paese alla città di Thiene, all’altezza della zona degli impianti sportivi tra via Roma e via Libertà.

Ad avere la peggio il pilota di una moto Yamaha, un 48enne residente a Sarego che è stato sbalzato sull’asfalto all’urto con un’auto dopo la collisione frontale. Mezzo condotto da un pensionato di Schio, un 78enne che è rimasto incolume (Z.M.C. le sue iniziali, fornite dal comando di polizia locale Ne.Vi. intervenuto sullo scenario).

Per F.R. si sono rese necessarie cure mediche urgenti, con invio di un’ambulanza e team di soccorso del Suem 118 che ha trovato il ferito cosciente, con traumi da accertare. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Santorso in codice giallo. Salvo complicazioni successive, non è in pericolo di vita.

Gli agenti di polizia locale inviati con due pattuglie si sono dedicati poi alla ricostruzione della dinamica dell’incidente attraverso i rilievi stradali e della gestione del traffico sulla strada provinciale altovicentina. Nell’arco di circa un’ora, intorno alle 17, la situazione è tornata alla normalità.

