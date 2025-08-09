Ennesimo investimento mortale in Strada Marosticana: travolta e uccisa una 20enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una scia di sangue sull’asfalto, che periodicamente si ripete sulla Strada Marosticana nel tratto che va dall’estremità nord di Vicenza fino alla rotatoria dell’Astico che fa da crocevia tra Passo di Riva, Sandrigo e Montecchio Precalcino. Venerdì sera si è infatti aggiunta a una già triste lista un’altra vittima sulla Sp248. Una decina di chilometri appena in cui in 6 mesi si piangono ben quattro vite spezzate: pedoni investiti in circostanze diverse, di cui tre in fazzoletto di strada nella zona di Polegge.

Di ieri a tarda serata l’ultimo incidente con esiti mortali, avvenuto nel segmento che passa proprio per la frazione del capoluogo berico di Polegge, a nord di Vicenza. A perdere la vita è stata una 20enne vicentina che stava portando a passeggio il suo cane, a causa di un investimento su cui si attendono informazioni certe su dinamica e generalità della vittima. Sarebbe morto anche l’animale domestico.

Sullo scenario dell’emergenza sono intervenuti i soccorritori qualificati del Suem 118 e una pattuglia di Carabinieri. La segnalazione è stata raccolta dalla centrale operativa intorno alle 23, e subito si era definita la gravità dell’incidente e l’uscita in regime di codice rosso. Fino alla mattinata di sabato, era stata diffusa la notizia che la persona deceduta era una donna di 40/45 anni di età, poi smentita una volta risaliti all’identità.

Una volta sul posto, il personale sanitario giunto dal pronto soccorso del San Bortolo ha tentato di rianimare la vittima dell’investimento – da parte di un’automobile – ma la sorte della ragazza rimasta inerme sulla strada era già irrimediabilmente segnata.

Nel corso della giornata saranno forniti aggiornamenti sulla notizia di cronaca

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.