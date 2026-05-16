Tutti in bici domenica per la pedalata ecologica

Appuntamento domenica 17 maggio alle 9.30 nel piazzale della palestra comunale di via Maso a Zugliano per la tradizionale pedalata ecologica, un’occasione per vivere insieme una mattinata all’aria aperta, tra natura, movimento e scoperta del territorio collinare zuglianese. Anche l’edizione di quest’anno si svolgerà lungo strade secondarie e percorsi accessibili a tutti e pensati per permettere ai partecipanti di pedalare in sicurezza e tranquillità.

Il percorso, ad anello e adatto a famiglie, bambini e appassionati delle due ruote, attraverserà le zone collinari e rurali del territorio comunale, offrendo l’opportunità di riscoprire paesaggi, sentieri e scorci caratteristici del nostro ambiente naturale.

La partenza della manifestazione avverrà dal piazzale della palestra comunale di Via Maso.

L’arrivo è invece previsto presso le Fattorie Leonardi di Via Coste.

Le iscrizioni saranno raccolte alla partenza dalle 9 alle 10. La quota di iscrizione è di 5 euro (2 euro per i minori di 14 anni, 10 euro per le famiglie) e comprende il ristoro finale e il gadget fino ad esaurimento scorte. All’arrivo si terranno e premiazioni del concorso di disegno rivolto alle scuole del paese, un momento speciale dedicato alla creatività dei più giovani e al loro contributo nel promuovere i valori dell’ambiente, della mobilità sostenibile e della vita all’aria aperta. Sono arrivati più di 400 disegni di alunni e alunne delle scuole.

Il percorso potrà essere effettuato dalle 9 fino alle 12. La maggior parte delle intersezioni sarà presidiata da volontari, il percorso non sarà comunque chiuso al traffico e i partecipanti dovranno rispettare il Codice della Strada. L’uso del casco è consigliato. L’assistenza medica sarà garantita fino alle ore 12.30. La Pedalata Ecologica è organizzata dal Comune di Zugliano in collaborazione con associazioni, volontari e realtà locali che contribuiranno alla buona riuscita dell’iniziativa. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata. “Riproporre la Pedalata Ecologica significa tornare a valorizzare il nostro territorio e offrire un momento di incontro e condivisione aperto a tutti – ha commentato il sindaco di Zugliano Sandro Maculan -E’ un invito a riscoprire le colline di Zugliano e i percorsi più verdi del nostro comune, vivendo una giornata di sport, natura e convivialità. Vi aspettiamo numerosi per pedalare insieme”.

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