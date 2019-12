Auto s’incastra sotto il guardrail in bilico sul cavalcavia. Salvo per miracolo a Natale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Le immagini dell’incidente sul cavalcavia raccontano più di qualsiasi descrizione nel caso dell’incidente stradale avvenuto nel primo mattino del giorno di Natale, nella frazione valdagnese di Ponte di Nori. Solo la tenuta del guardrail di sicurezza ha permesso a un giovane di Spagnago di abbracciare i parenti al banchetto previsto per il 25 dicembre, dopo essere uscito malconcio – ma comunque sulle sue gambe – da una perdita di controllo dell’auto su cui era al volante, incastratasi nelle lamiere di contenimento che gli hanno probabilmente salvato la vita. Sotto al fondo stradale, infatti, passa la pista ciclabile Agno Guà e a pochi metri scorre il torrente Agno: se la carambola della Volkswagen Golf di B.G., 30 enne residente nel comune di Cornedo, non fosse stata attenuata dalle barriere, l’auto sarebbe sicuramente precipitata ruote all’aria con conseguenze ben più gravi.

La vettura su cui viaggiava l’automobilista vicentino è divenuta una scheggia impazzita mentre percorreva via Monte Ortigara alle 8 del mattino di mercoledì, giorno di Natale. Forze una manovra azzardata in vista della rotatoria oppure un colpo di sonno all’origine della pericoloa sbandata del veicolo, che per poco non ha sfondato del tutto la barriera di protezione della corsia. L’auto si è incastrata sul guardrail, perdendo il motore dal cofano disintegratosi nell’urto, rimanendo in bilico fino all’intervento di vigili del fuoco e agenti di polizia locale Valle Agno. I quali, probabilmente, appena dopo lo scambio di auguri nelle rispettive sedi si sono precipitati a Ponte dei Nori trovandosi di fronte una scena di certo fuori dell’ordinario.

Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente. Per il conducente ricovero stavolta non d’urgenza in pronto soccorso a Valdagno per valutare le ferite riportate nello schianto: alcune contusioni e una possibile slogatura di un piede. Ben poca cosa rispetto a quanto poteva accadere nel caso la sua Golf fosse caduta sul piano sottostante o peggio ancora nel torrente Agno.