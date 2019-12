Stragiaxà Race da record: la carica dei 900 che sfidano il freddo ricordando “Ciano”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ricordando “Ciano”, uno di loro, e correndo con il sorriso nel freddo dell’inverno. Che per una volta sarebbe inopportuno definire come gelo, visto il clima mite di queste festività natalizie. Come da tradizione il giorno di Santo Stefano ha visto tanti runners vicentini (e non) tentare la via della fatica per smaltire pandori e panettoni di Natale, cimentandosi nell’edizione 2019 della “Stragiaxà Race”, con il centro di Thiene come cornice e corso Garibaldi affollato di corridori. E soprattutto on una dedica speciale rivolta a Luciano Cavedon, thienese un amante dello sport, presenza fissa della corsa, che ha osservato dal cielo tanti amici indossare un pettorale con l’hashtag #cianovive e brindare in suo onore al traguardo. Quattro mesi e mezzo fa, domenica 4 agosto, perse la vita in un incidente motociclistico avvenuto a Valli del Pasubio.

Una corsa giunta all’edizione numero 12 che ha eletto i suoi vincitori, ma senza alcun “vinto”, e che ha visto altri atleti e amatori aggiungersi ai 700 che avevano già prenotato un “blocco di partenza” sotto i mattoni del Castello Colleoni, convinti dalla bella giornata concessa dal meteo e dalla voglia di divertirsi e partecipare a una festa in ricordo del compianto Luciano: quasi in 1000, alla fine, uomini e donne al via, sotto un sole frizzante di fine anno che ha riempito i cuori.

Stragiaxà 2019 1 di 4

L’evento sportivo è stato patrocinato dal Comune, e ha visto eccellere sul podio come da pronostico della vigilia il forte Massimo Guerra (Valli), con un crono di 31’22”8 per percorrere tre volte il circuito ad anello allestito in città. Alle spalle del giovane vicentino Massimo Sartore (Marunners) e Mattia Picello (Spak4 Padova), a completare il podio dei 650 uomini all’arrivo. Tra le donne Chiara Renso (Atletica Vicentina) non ha rivali nel finale e bissa così il successo del 2018, davanti alla runner di casa Daniela Ferraboschi (La Fulminea) ed Elisa Crosara (Free Athletic). Ben 197 le donne al via e al traguardo della kermesse al femminile. Per le classifiche complete (clicca).

Dieci i chilometri da percorrere di corsa, o quantomeno a passo veloce per i meno allenati, e oltre 5 mila gli euro raccolti a fini benefici nella mattinata del 26 dicembre, grazie all’impegno del club podistico “La Fulminea” e a tanti partner che da oltre una decade collaborazione alla buona riuscita della manifestazione sportiva, originale non solo per la data bizzarra prescelta e una cornice ricca di storia come quella del cuore della città di Thiene.