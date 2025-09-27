Bar al parco “La Favorita”, pubblicato l’avviso per la concessione: le domande entro il 3 ottobre

Il Comune di Valdagno è al lavoro per la riapertura del bar al parco “La Favorita”. È stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per la concessione del locale situato all’ingresso della storica area verde lungo via Duca d’Aosta. Gli interessati potranno presentare la domanda entro venerdì 3 ottobre per essere invitati alla successiva procedura selettiva. A differenza del passato, per andare incontro alle esigenze dei possibili futuri gestori, l’apertura potrà essere annuale – andando quindi oltre il periodo stagionale obbligatorio da maggio a settembre – e per il primo anno la concessione sarà gratuita.

Il canone a base d’asta è di 1.200 euro annui. In sede di gara saranno richieste offerte in aumento sul prezzo e l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del canone offerto e del progetto di gestione che verrà presentato. La concessione del pubblico esercizio, comprensivo dei locali e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, avrà una durata di tre anni a partire dal primo gennaio 2026, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni.

“Un nuovo passo nel cammino che stiamo compiendo per rendere più viva la nostra città – sottolinea il sindaco Maurizio Zordan -. Il parco la Favorita è un patrimonio di tutta la comunità e la riapertura del bar è un modo per garantire un servizio alle tante persone, e soprattutto famiglie, che lo frequentano. Per questo abbiamo cercato con questo bando di andare incontro alle richieste raccolte da chi già ha manifestato un possibile interesse, in modo da facilitare la ripresa dell’attività già dalle prime belle giornate del prossimo anno”.

I locali dati in concessione sono costituiti al piano terra dal locale bar, servizio igienico e disbrigo, al piano primo da una zona preparazione alimenti e al piano interrato da magazzino, servizio igienico, spogliatoio e disbrigo, per una superficie utile netta complessiva di circa 80 metri quadrati. A questi si aggiunge l’area esterna pavimentata con tavolini e ombrelloni sia all’interno del parco sia all’esterno per una superficie di circa 100 metri quadrati. La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.valdagno@ legalmail.it, secondo le modalità previste dall’avviso pubblicato sul sito del Comune.

– – – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.